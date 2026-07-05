Denevérrel az arcán ébredt a kisfiú - veszettség követelte az életét

2024 nyarán egy 11 éves fiú a családjával egy nyaralóban tartózkodott Kanadában, Ontarióban, amikor arra ébredt, hogy egy denevér fekszik az orrán és a száján. A fiatal fiú elhessegette az állatot, az apja pedig egy megfogta, majd szabadon engedte. Mivel az nem látszottak harapásnyomok vagy karcolások kisfiún, szülei nem aggódtak a történtek miatt. Azonban 19 nappal később rejtélyes tünetekkel vitték be a kórházba, és kiderült veszettséget kapott a denevértől.

11 éves fiú életét követelte a denevértől elkapott veszettség. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

A szülők a kisfiút a sürgősségire akkor vitték be, amikor szokatlan tünetek, köztük zsibbadás és duzzadás az arca jobb oldalán, illetve hányás jelentkezett nála, de a fertőzést ekkor már nem lehetett megállítani. Először vírusellenes gyógyszert írtak fel neki az orvosok, de tünetei egyre rosszabbak lettek, beszéde elmosódott, arca elgyengült, zavartságot, lázat, vizuális hallucinációkat és nyelési nehézségeket tapasztalt.

Amikor szülei másnap visszavitték a kórházba kezelésre, neurológiai állapota gyorsan romlott, és az orvosok veszettséget diagnosztizáltak nála. Két hétig kezelték a kórházban, majd lekapcsolták az életfenntartó készülékekről. Ez volt az első emberi veszettség esete a környéken 1967 óta.

Hogyan kaphatta el a fertőzést, ha nem volt rajta semmilyen sérülés?

Néhány denevérnek olyan kicsi a foga, hogy az emberek észre sem veszik, ha megharapják. A nyáluk a bőrre is kerülhet, és bejuthat egy vágásba, a szembe, az orrba vagy a szájba.

A denevérek jelentik az elsődleges veszélyt a veszettségre Kanadában, ezért minden fizikai érintkezés magas kockázatúnak minősül. „Bármikor, amikor egy denevér megérinti az emberi bőrt, az ok arra, hogy azonnal forduljon orvoshoz” – mondta Dr. Brian Hummel fertőző betegségekkel foglalkozó gyermekorvos

A veszettség majdnem minden esetben halálos

A veszettség lappangási ideje meglehetősen hosszú, mielőtt a tünetek megjelennének, ami azt jelenti, hogy a kitettséget követő napokban a fertőzés megállítható egy sor oltással és egy adag antitesttel.

„Ha tünetekkel járó veszettségfertőzést kapsz, az szinte minden esetben halálos” – mondta a szakember . „De ha a megelőzéshez szükséges kezelést még a tünetek megjelenése előtt megkapod, az szinte mindenhol sikeres.”