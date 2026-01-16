„Szenzációs lett” - Imádják az emberek Rácz Gergő és Orsovai Reni legújabb közös dalát

Rácz Gergő és Orsovai Reni az évek alatt rengeteg elképesztően jó közös dallal ajándékozták meg a közönséget, gondoljunk csak a Mostantól, A titkod nem leszek, Miért ne, Ahol én vagyok vagy az AHA című slágerekre gondolnunk – most pedig megérkezett a következő, ami az eddigi visszajelzések alapján egyáltalán nem okozott csalódást a rajongóknak, sőt, mindenki imádja!

Rácz Gergőék ismét nagyot alkottak / Fotó: Mate Krisztian

A két énekes új dala az Ahogy jár címet kapta, és egy igazán stílusos klip készült hozzá, ami tökéletesen tükrözi a szerzemény különleges hangulatát. YouTube-on már most, közvetlenül megjelenés után hatalmasat pörög a videó, a kommentszekciót pedig elárasztották a dicsérő hozzászólások, amik bizonyítják, hogy Rácz Gergő és Orsovai Reni mindig szuperek együtt.

Szenzációs lett. Folyamatosan hallgatom Brutál lett mint mindig már most imádom Nagyon jó lett. Gratulálok hozzá Nektek! Istenem de jó

– írták a kommentelők.

Íme Rácz Gergő és Orsovai Reni új zenéje, az Ahogy jár: