Örömhír! Megkérték a Sztárban Sztár versenyzőjének kezét

A legutóbbi Sztárban Sztár szériájának versenyzője fejét két éve csavarta el Dani, aki most egy meglepetésútra is elvitte kedvesét. Az újdonsült vőlegény egy igazán romantikus módot eszelt ki arra, hogyan kérje meg párja kezét. Velencében, gondolázás közben tette fel a nagy kérdést. Az énekesnő egyáltalán nem számított erre a gesztusra, most már azonban alig várja, hogy feleség lehessen.

Dani megérkezett a kocsival, azt sem tudtam hová megyünk. Beszálltam, és csak haladtunk előre, semmit sem sejtettem. Aztán megérkeztünk Velencébe, de még ott sem esett le. Majd utolsó nap gondolázás közben megkért, hogy legyek a felesége

– újságolta Reni, akinek egyébként Velence egy bakancslistás hely volt, mindig is szeretett volna eljutni oda, de álmában sem sejtette, hogy ilyen meglepetés vár ott rá. A szerelmesek már tudják: nagy, vidéki, hetedhét országra szóló lagzit szeretnének. Reni és Dani már össze is költöztek, és lakásukat három kutyával, két macskával, egy gekkóval és 40 madárpókkal osztják meg.