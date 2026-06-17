Aggasztó videóval jelentkezett Noszály Sándor: mentő vitte el az egykori teniszezőt

Sokakat töltött el aggodalommal, amikor még néhány éve meglehetősen zavaros videókkal jelentkezett a közösségi oldalán Noszály Sándor. Később kiderült, hogy az egykori teniszező bipoláris zavarral, depresszióval és egyéb súlyos mentális betegségekkel küzd. Nemrég azonban ismét meglehetősen érthetetlen felvételeket osztott meg, majd egy mentőautóból üzent - vette észre a Blikk.

Aggasztó videóval jelentkezett Noszály Sándor / Fotó: Mirkó István

Újabb zavaros videóval jelentkezett Noszály Sándor

Az ügyvédemet már felhívtam. Én vagyok a bipoláris bolond, aki túl sokat tudott. (...) Életemben nem voltam erőszakos, még verbálisan sem, fizikailag sem. És elvisznek a mentők. Megmérték a vérnyomásomat, tökéletes. Meditálni tudok a fa tetején fél lábon három évig, de elvisznek a mentők. A nővérem segít nekem, az anyám segít nekem. De mi a tanulság? Hogy légy hű önmagadhoz

- mondta el Noszály Sándor.

Tudtam, hogy ez fog történni és nem lehet máshogy. Drasztikusan tanítok, pedagógus vagyok, mint az apám. Didaktikai módszerem megvolt, tudtam, hogy ez lesz, mert logikailag kiszámoltam, hogy mi lesz

- tette hozzá.

Egyelőre nem tudni, hogy az egykori sportolóval mi történt és hova szállították szerda délután a mentősök.