Megmenekülhet a Föld a teljes megsemmisüléstől, de van egy bökkenő...

A közhiedelemmel ellentétben ugyanis a Föld akár túl is élheti a Nap várható „halálát”, amely a jelenlegi elképzelések szerint elnyelheti a bolygószomszédainkat – derül ki az Astronomy and Astrophysics című tudományos folyóiratban megjelent tanulmányból.
A Naphoz hasonló óriáscsillagok megfigyelései jelenleg arra utalnak, hogy a Föld túlélheti ezt a folyamatot
– mondta közleményében Mats Esseldeurs, a belgiumi Leuveni Katolikus Egyetem (KU Leuven) Csillagászati Intézetének kutatója és a tanulmány vezető szerzője.
A nemzetközi kutatócsoport a Nap életciklusának utolsó szakaszát vizsgálta. A jelenlegi számítások szerint ez mintegy 5 milliárd év múlva következik be, amikor a Nap kifogy a magjában zajló magfúzióhoz szükséges hidrogénből. Ekkor a csillag hatalmas mértékben kitágul, mérete a jelenleginek akár több százszorosa is lehet.
A kutatók szerint a Nap először vörös óriássá alakul, majd egy még nagyobb, úgynevezett aszimptotikus óriás csillaggá válik. Élete végén fehér törpeként marad fenn – ez a csillag elhalása után visszamaradó, izzó csillagmag.
A csillag életének utolsó szakaszában bekövetkező drámai változások a jelenlegi elméletek szerint olyan rendkívüli hőtermeléssel járnak majd, amely elnyelheti a Merkúrt, a Vénuszt és akár a Földet is. A csillagfejlődési modellek, valamint az L2 Puppis nevű, közeli haldokló csillag vizsgálata alapján – amely a kutatók szerint képet adhat arról, milyen sors vár a Napra – a kutatócsoport arra a következtetésre jutott, hogy bolygónk talán mégsem semmisül meg.
A borúlátóbb forgatókönyv szerint, amikor a Nap hatalmasra felfúvódik, az ennek nyomán kialakuló gravitációs árapály-erők fokozatosan maguk felé húzzák a Földet, amely végül a csillagba zuhanhat.
A modellek egy másik lehetséges forgatókönyvet is felvázolnak. Eszerint a Napból kiáramló csillagszél olyan gyors ütemű tömegvesztést okozhat, hogy a csillag gravitációs vonzása meggyengül, így a Föld távolabbi pályára sodródhat, és elkerülheti, hogy a Nap elnyelje.
A kutatók szerint a végkimenetel attól függ, milyen gyorsan veszít tömegéből a Nap.
A Föld sorsa e két hatás kényes egyensúlyán múlik
– mondta Mats Esseldeurs.
Ha az árapály-erők dominálnak, a Földet elnyeli a Nap. Ha viszont a tömegvesztés a meghatározó folyamat, bolygónk egy távolabbi pályára kerülhet, és megmenekülhet.
Mivel azonban egyelőre nem ismert pontosan, milyen ütemben veszítenek tömegükből az idősödő csillagok, a kutató szerint további, részletesebb megfigyelésekre van szükség ahhoz, hogy biztosan meg lehessen mondani, mi vár a Földre a Nap átalakulása után.
A rossz hír ugyanakkor az, hogy bármelyik forgatókönyv valósul is meg, az emberiség ezt nem fogja megélni.
A Gizmodo beszámolója szerint a Nap jelenleg élete nagyjából felénél jár, és még jóval a végső átalakulása előtt tovább folytatja a hidrogén héliummá alakítását. Ennek következtében fokozatosan egyre forróbbá válik, így a Föld idővel egyre kevésbé lesz alkalmas az élet fenntartására. Vagyis még ha maga a bolygó technikailag túl is éli a Nap végső átalakulását, lakói erre már nem lesznek képesek – írja a New York Post.
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