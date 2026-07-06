Megmenekülhet a Föld a teljes megsemmisüléstől, de van egy bökkenő...

A közhiedelemmel ellentétben ugyanis a Föld akár túl is élheti a Nap várható „halálát”, amely a jelenlegi elképzelések szerint elnyelheti a bolygószomszédainkat – derül ki az Astronomy and Astrophysics című tudományos folyóiratban megjelent tanulmányból.

Sokkoló fordulat: a Föld talán megússza a Nap végső pusztulását

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Sokkoló fordulat: a Föld talán megússza a Nap végső pusztulását

A Naphoz hasonló óriáscsillagok megfigyelései jelenleg arra utalnak, hogy a Föld túlélheti ezt a folyamatot

– mondta közleményében Mats Esseldeurs, a belgiumi Leuveni Katolikus Egyetem (KU Leuven) Csillagászati Intézetének kutatója és a tanulmány vezető szerzője.

A nemzetközi kutatócsoport a Nap életciklusának utolsó szakaszát vizsgálta. A jelenlegi számítások szerint ez mintegy 5 milliárd év múlva következik be, amikor a Nap kifogy a magjában zajló magfúzióhoz szükséges hidrogénből. Ekkor a csillag hatalmas mértékben kitágul, mérete a jelenleginek akár több százszorosa is lehet.

A kutatók szerint a Nap először vörös óriássá alakul, majd egy még nagyobb, úgynevezett aszimptotikus óriás csillaggá válik. Élete végén fehér törpeként marad fenn – ez a csillag elhalása után visszamaradó, izzó csillagmag.

A csillag életének utolsó szakaszában bekövetkező drámai változások a jelenlegi elméletek szerint olyan rendkívüli hőtermeléssel járnak majd, amely elnyelheti a Merkúrt, a Vénuszt és akár a Földet is. A csillagfejlődési modellek, valamint az L2 Puppis nevű, közeli haldokló csillag vizsgálata alapján – amely a kutatók szerint képet adhat arról, milyen sors vár a Napra – a kutatócsoport arra a következtetésre jutott, hogy bolygónk talán mégsem semmisül meg.

A borúlátóbb forgatókönyv szerint, amikor a Nap hatalmasra felfúvódik, az ennek nyomán kialakuló gravitációs árapály-erők fokozatosan maguk felé húzzák a Földet, amely végül a csillagba zuhanhat.

A modellek egy másik lehetséges forgatókönyvet is felvázolnak. Eszerint a Napból kiáramló csillagszél olyan gyors ütemű tömegvesztést okozhat, hogy a csillag gravitációs vonzása meggyengül, így a Föld távolabbi pályára sodródhat, és elkerülheti, hogy a Nap elnyelje.