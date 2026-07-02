Nemazalány részegen még mindig az ex-vőlegényét keresi? A kamerák előtt estek egymásnak Fenyvesi Barnával

A Való Világ után Fenyvesi Barna Nemazalány párjaként vált ismertté, sőt meg is kérte az énekesnő kezét, de jegyességük alig több, mint egy hétig tartott. A kapcsolatuknak állítólag Fanni hűtlensége vetett véget, bár ő ezt azóta sem ismerte el, így azt, hogy mi az igazság csak ők ketten tudhatják. A szakítás körüli balhét azonban az egész ország végignézhette, ugyanis elképesztő nyilvános sárdobálás indult be, ami az Exek csatájában csak folytatódott. És bár a hírek szerint Nemazalány Serleg Albert mellett azóta rálelt a szerelemre, kettejük viszonya továbbra sem rendeződött.

Nemazalány volt párja ismét balhét szított, az egykor pár máig nem tudja rendezni a kapcsolatát (Fotó: Facebook/Nemazalány)

Az Exek csatája új évadához kötődően egy Reunion epizódra szintén sor kerül, ahol a tavalyi évad szereplői közül többen visszatérnek. Köztük van természetesen Nemazalány és Fenyvesi Barna is, akiknél úgy tűnik pont ott folytatódnak a dolgok, ahol egy évvel ezelőtt abbahagyták. Az egykori villalakó ugyanis azt állítja, annak ellenére, hogy Nemazalánynak új párja van, Opitz Barbi exe, azaz Serleg Albert személyében, olykor, az éjszaka közepén az ő társaságát keresi. Ebből a kijelentésből pedig természetesen hatalmas balhé lett, amire Kamarás Norbi is csak kapkodta a fejét műsorvezetőként.

Fenyvesi Barna Nemazalánnyal versenyzett tavaly az Exek csatájában, azóta is áll a bál (Fotó: YouTube)

Fenyvesi Barna és Nemazalány kamerák előtt esett egymásnak

A csatorna rövid videójában, ami egy kis betekintést nyújt a Reunion epizódba, látható, ahogyan az egykori sztárpár, mit sem törődve a kamerákkal egymásnak esik.

Valószínűleg olyan időpontokban jön ez meg, hogy te szeretnél velem kommunikálni, amikor esetleg mondjuk becsiccsentesz vagy bármi ilyesmi

– vetette fel Barna.

„Én egy példát tudok erre mondani, amikor ez ténylegesen így volt, az pedig konkrétan a műsor után volt valamikor. De, hogy én veled kommunikáltam, bármikor azóta bármennyi keveset is, nem tudok ilyet mondani. Viszont ebben teljesen igazad van, volt egy alkalom” – válaszolta még higgadtan Fanni.

„Jó, de Sofi is egy hónapja hívott még, hogy ott vagy a ház előtt és menjek le, mert nem vagy képben, és én vagyok az egyetlen aki meg tud nyugtatni” – folytatta a valóságshow sztár.

Oké, akkor álljunk meg! Velem nem beszéltél, én nem hívtalak, de most megint oda fajulunk, hogy elkezdünk vitatkozni? Elkezdesz velem kötekedni, most is mondod, hogy ott volt a barátnőm a ház előtt és azt mondta, hogy gyere le, mert csak te tudsz megnyugtatni. Hát nem is tudok róla. De akkor menjünk bele b*zdmeg, akkor csináljuk

– kelt ki magából Fanni teljesen, de az egyelőre sajnos nem derült ki, hogy végül sikerült-e rendezniük a vitát.