"Tönkretette az életemet" - Megrázó vallomást tett Halastyák Fanni - Videó

Szívbemarkolóan őszinte vallomást tett Halastyák Fanni, művésznevén Nemazalány. A 28 éves énekesnő ugyanis évek óta tartó szorongását és megfelelési kényszerét küzdötte le azáltal, hogy elkezdett többek között a spirituális gyógyászat felé fordulni édesanyja segítségével. Rájött, hogy rendkívül önpusztító életmódot élt, ugyanis magával soha nem foglalkozott, csak másokkal. Ennek azonban mára vége: megtalálta lelki egyensúlyát, felszabadult. Egyszerűn végre megismerte önmagát. Erről pedig a Mokka vendégeként mesélt.
Fanni rájött, hogy a múltban egy mintát követett, ami nem volt jó neki. Nem értette, hogy egyszerűen miért hullik szét minden emberi kapcsolata, hogy karrierje miért feneklett meg.
Rájöttem, hogy az a probléma, hogy nem tudok nemet mondani. Nem tudom magamat értékelni, becsülni. Mindenkinek alámegyek és én próbálok lenni az az ember, aki megold mindent, megcsinál mindent. Saját magamat háttérbe szorítottam. Ez a helyzet, ez a felismerés nagyon fájt. Az, hogy az ember ennyire lenézi magát. Ennyire nem vettem magamat számításba az elmúlt években, mindig másokat néztem és ez tönkretette az életemet
- vallotta be Nemazalány, akinek a reiki és egyéb spiritualitás segített azok után, hogy végre mert segítséget kérni. Korábban ugyanis erre sem volt hajlandó védekező mechanizmusa miatt, ugyanis nem bírt bízni senkiben.
A jó Istenben mindig hittem, de tényleg ez az energiagyógyászat, az, hogy felismertem, hogy vannak más gyógyszerek és megoldások arra, hogy tompítsam az agyamat, az nagyon jó volt
- árulta el az énekesnő kiemelve, régen ő inkább az alkoholba folytatta bánatát. Mostanra azonban rájött, ez rendkívül undorító szokása volt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.