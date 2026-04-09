"Tönkretette az életemet" - Megrázó vallomást tett Halastyák Fanni - Videó

Szívbemarkolóan őszinte vallomást tett Halastyák Fanni, művésznevén Nemazalány. A 28 éves énekesnő ugyanis évek óta tartó szorongását és megfelelési kényszerét küzdötte le azáltal, hogy elkezdett többek között a spirituális gyógyászat felé fordulni édesanyja segítségével. Rájött, hogy rendkívül önpusztító életmódot élt, ugyanis magával soha nem foglalkozott, csak másokkal. Ennek azonban mára vége: megtalálta lelki egyensúlyát, felszabadult. Egyszerűn végre megismerte önmagát. Erről pedig a Mokka vendégeként mesélt.

Halastyák Fanni rá kellett találjon önmagára.

Halastyák Fanni rá kellett találjon önmagára

Fanni rájött, hogy a múltban egy mintát követett, ami nem volt jó neki. Nem értette, hogy egyszerűen miért hullik szét minden emberi kapcsolata, hogy karrierje miért feneklett meg.

Rájöttem, hogy az a probléma, hogy nem tudok nemet mondani. Nem tudom magamat értékelni, becsülni. Mindenkinek alámegyek és én próbálok lenni az az ember, aki megold mindent, megcsinál mindent. Saját magamat háttérbe szorítottam. Ez a helyzet, ez a felismerés nagyon fájt. Az, hogy az ember ennyire lenézi magát. Ennyire nem vettem magamat számításba az elmúlt években, mindig másokat néztem és ez tönkretette az életemet

- vallotta be Nemazalány, akinek a reiki és egyéb spiritualitás segített azok után, hogy végre mert segítséget kérni. Korábban ugyanis erre sem volt hajlandó védekező mechanizmusa miatt, ugyanis nem bírt bízni senkiben.

A jó Istenben mindig hittem, de tényleg ez az energiagyógyászat, az, hogy felismertem, hogy vannak más gyógyszerek és megoldások arra, hogy tompítsam az agyamat, az nagyon jó volt

- árulta el az énekesnő kiemelve, régen ő inkább az alkoholba folytatta bánatát. Mostanra azonban rájött, ez rendkívül undorító szokása volt.