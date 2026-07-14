Nagy Ő Nati így alázza a próbálkozó pasikat: nincs szüksége a férfiak „aprópénzére”

Kozelkin Nati, vagy ahogy a tévénézők leginkább ismerik, Nagy Ő Nati a műsor 2023-as évadában kereste a szerelmet, pontosabban inkább Jákob Zoltán kegyeit, és csaknem rá is talált, ám a műkörömmágnás végül Hajnal Bettit választotta. A fiatal szőke bombázó azonban nem unatkozik, hiszen amellett, hogy neki is van már párja, a férfiak is úgy tapadnak rá, mint a legyek. Nati azonban igazán keményen elküldi őket melegebb éghajlatra, mutatjuk hogyan.
Nagy Ő Nati párja, Vince igazán szerencsésnek érezheti magát, hiszen a fiatal influenszerre rengeteg pasi pályázna. Természetesen a tartalomgyártónak eszébe sem jut másra nézni, hiszen nagyon boldog kedvesével, akivel már össze is költöztek, és persze a férfi folyamatosan elhalmozza szebbnél szebb meglepetésekkel, legyen szó virágcsokorról, ajándékról, vagy éppen nyaralásról. De a szingli srácok hiába látják Nagy Ő Nati Instagram oldalán a romantikus fotókat, annak ellenére is bepróbálkoznak nála, szóval szinte nem győzi elhajtani őket. Éppen ezért A Kísértés 2024-es évadának csábítója már nem is finomkodik, hanem még ki is neveti azt, aki egy-egy nevetséges ajánlattal áll elé.
A fiatal lány igazi luxuséletet él, amit már azelőtt, hogy Vincével találkoztak, biztosított magának, így őt pénzzel nem igazán lehet levenni a lábáról. Most is ebbe a hibába esett bele egy olyan pasi, aki a közösségi oldalán akarta meghódítani a fiatal lányt.
„Meglephetlek valamilyen ajándékkal? Vagy támogatnálak anyagilag. Várom a válaszod” – írta a kérdezz-felelekben egy férfi, amin A Nagy Ő 2023-as évadának sztárja csak jót nevetett.
Na hagyjál. Szerinted, ha a kutyám így néz ki, szükségem van az apródra?
– vágott vissza kíméletlenül a szőke bombázó, amihez egy képet is mellékelt a több százezer forintos pomerániai törpespiccéről, aminek a nyakában még egy aranylánc is látható, ami bizony biztos, hogy nem csak valami másolat.
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