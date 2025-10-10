Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Gedeon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

3,5 órán át műtötték A Nagy Ő sztárját: „Intubáltak is!”

kórház
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 16:20
Bachelor – A Nagy ŐKozelkin NatáliaKozelkin Nati
Az operáció sokáig tartott, de fájdalmai nem voltak. Kozelkin Natália, A Nagy Ő egykori sztárja kedvet kapott a tévézéshez, de a jövőben nem szereplő akar lenni...
Bors
A szerző cikkei

Orrplasztikájáról vallott Kozelkin Natália, akit a TV2 A Nagy Ő című romantikus párkereső műsorban és A Kísértésben is láthattak a tévézők.

Kozelkin Natália A Nagy Ő és A Kísértés szereplője volt
Kozelkin Natália, vagyis a Nagy Ő Nati A Kísértés szereplője is volt  (Fotó: TV2)

Egyáltalán nem fájdalmas, egy picit se fájt. Dugulva van az orr ilyenkor, ennyi. A műtétem három és fél órás volt, intubáltak. Utána fájt a torkom, az volt inkább kellemetlen érzés” – magyarázta Nagy Ő Nati Instagram-oldalán.

A Nagy Ő szereplője inkább szerkesztő lenne

A realityszereplő a két TV2-es valóságshow forgatása során megkedvelte a tévés világot. „Én inkább műsorokon szeretnék dolgozni, mint szerkesztő. Ezért választottam azt az egyetemet, ahova járok, hogy ebben tudjak majd dolgozni. Utolsó előtti félévem már” – írta Instagram-sztoriban.

Nagy Ő Nati neve nem merült fel, amikor Jákob Zoltán választott

Kozelkin Natália előbb Jákob Zoltán kegyeiért küzdött A Nagy Ő-ben, egészen a műsor végéig jutott, de végül nem ő nyerte el a milliárdos üzletember szívét, hanem Hajnal Bettina. Utóbbi is csak rövid időre, mert Jákob nem maradt vele együtt.

Nati tovább próbálkozott, hogy megtalálja a párját, A Kísértés 2024-ben az egyik csábító szerepében volt látható. Ott több sikerrel ügyködött, ugyanis az egyik pár miatta sodródott a szakítás szélére.

Fizikai munkát is végzett

A realityceleb tavaly május óta párban van egy Vince nevű férfival, és a jelek szerint nagyon jól megvannak, közösen tervezik a jövőt. Ezt bizonyítja az is, hogy egy közös projektbe vágtak bele: együtt újították fel otthonukat, ő is végzett sok fizikai munkát eközben. 

Lehet, hogy sokan nem tudnak így elképzelni, de engem ez nem zavar. Nem ismernek, nem tudják, milyen vagyok valójában, csupán egy karaktert láttak belőlem a tévében... De nem baj! Élem az életem, tervezzük a párommal a jövőnket, és hamarosan a lakásfelújításunk is abba a fázisba ér, hogy már lehet a dizájnon gondolkozni. Ez majd főként az én reszortom lesz, szerintem a nők jobban értenek ehhez, de egyébként közösen tervezünk mindent az otthonunkban” – nyilatkozta akkor.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu