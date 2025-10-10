3,5 órán át műtötték A Nagy Ő sztárját: „Intubáltak is!”

Orrplasztikájáról vallott Kozelkin Natália, akit a TV2 A Nagy Ő című romantikus párkereső műsorban és A Kísértésben is láthattak a tévézők.

Kozelkin Natália, vagyis a Nagy Ő Nati A Kísértés szereplője is volt (Fotó: TV2)

„Egyáltalán nem fájdalmas, egy picit se fájt. Dugulva van az orr ilyenkor, ennyi. A műtétem három és fél órás volt, intubáltak. Utána fájt a torkom, az volt inkább kellemetlen érzés” – magyarázta Nagy Ő Nati Instagram-oldalán.

A Nagy Ő szereplője inkább szerkesztő lenne

A realityszereplő a két TV2-es valóságshow forgatása során megkedvelte a tévés világot. „Én inkább műsorokon szeretnék dolgozni, mint szerkesztő. Ezért választottam azt az egyetemet, ahova járok, hogy ebben tudjak majd dolgozni. Utolsó előtti félévem már” – írta Instagram-sztoriban.

Nagy Ő Nati neve nem merült fel, amikor Jákob Zoltán választott

Kozelkin Natália előbb Jákob Zoltán kegyeiért küzdött A Nagy Ő-ben, egészen a műsor végéig jutott, de végül nem ő nyerte el a milliárdos üzletember szívét, hanem Hajnal Bettina. Utóbbi is csak rövid időre, mert Jákob nem maradt vele együtt.

Nati tovább próbálkozott, hogy megtalálja a párját, A Kísértés 2024-ben az egyik csábító szerepében volt látható. Ott több sikerrel ügyködött, ugyanis az egyik pár miatta sodródott a szakítás szélére.

Fizikai munkát is végzett

A realityceleb tavaly május óta párban van egy Vince nevű férfival, és a jelek szerint nagyon jól megvannak, közösen tervezik a jövőt. Ezt bizonyítja az is, hogy egy közös projektbe vágtak bele: együtt újították fel otthonukat, ő is végzett sok fizikai munkát eközben.

„Lehet, hogy sokan nem tudnak így elképzelni, de engem ez nem zavar. Nem ismernek, nem tudják, milyen vagyok valójában, csupán egy karaktert láttak belőlem a tévében... De nem baj! Élem az életem, tervezzük a párommal a jövőnket, és hamarosan a lakásfelújításunk is abba a fázisba ér, hogy már lehet a dizájnon gondolkozni. Ez majd főként az én reszortom lesz, szerintem a nők jobban értenek ehhez, de egyébként közösen tervezünk mindent az otthonunkban” – nyilatkozta akkor.