Maga a mennyei luxus – betekintést engedett csillogó, új lakásába Nagy Ő Nati

Nagy Ő Nati komoly fába vágta a fejszéjét, ugyanis tavaly nyáron úgy döntött, hogy egy régi ingatlant saját kezűleg újít fel a párjával. A szőke szépségről nyilván kevesen tudják elképzelni, hogy falakat üt ki a helyéről, hiszen a Nagy Ő és A Kísértés műsorában egy merőben másabb arcát láttuk, de valójában imádja azt, amit most csinál. Ráadásul eléggé jól haladnak a felújítással, és hamarosan be is költözhetnek álmaik lakásába.

Nagy Ő Nati párja segít a felújításban (Fotó: TV2)

Nagy Ő Nati lakása maga lesz a luxus

Természetesen Kozelkin Natália megadja a módját annak is, ha lakást újít fel, így nem egy tucat otthon készül. Sőt, inkább úgy mondanánk, hogy eléggé luxusra vette a formát a szőke cicababa.

Tavaly nyáron kezdtük el a szerelmemmel a lakásunk felújítását. Ez egy régebbi ingatlan, amit körülbelül porig kellett rombolnunk, hogy aztán most az elképzeléseink szerint felépítsük. Mi vertük szét a falakat, a régi járólapokat, a csempét, szinte mindent!

„Imádtam, de mivel nem földszinti a lakás, nyáron annyira meleg volt ott, mint egy szaunában, így a munkát is eléggé megnehezítette. De most már a kellemesebb résznél tartunk” – kezdte a Borsnak a korábbi interjújában Nati, aki tisztában van azzal is, hogy kevesen tudják elképzelni őt, ahogy szétveri a falakat vagy éppen kőműves munkákat végez.

„Lehet, hogy sokan nem tudnak így elképzelni, de engem ez nem zavar. Nem ismernek, nem tudják, milyen vagyok valójában, csupán egy karaktert láttak belőlem a tévében... De nem baj! Élem az életem, tervezzük a párommal a jövőnket, és hamarosan a lakásfelújításunk is abba a fázisba ér, hogy már lehet a dizájnon gondolkozni. Ez majd főként az én reszortom lesz, szerintem a nők jobban értenek ehhez, de egyébként közösen tervezünk mindent az otthonunkban. Ha minden jól megy, hamarosan be is költözhetünk majd!” – mondta még február elején Nati, akinek a megérzései jók voltak a költözést illetően, hiszen már a szépítkezés folyik az ingatlanban. Erről mutatott is egy fotót a szőke szépség, s láthatjuk, hogy igencsak jó ízléssel válogatta ki a dolgokat.