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KKevin ismét kiverte a biztosítékot: a frissen szabadult Lakatos Brendonnal lépett színpadra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors KKevin
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 30. 20:00
botránykoncert
A rappertől cseppet sem állnak távol a botrányok, amikkel rendszeresen kiakasztja a rajongóit. KKevin most Lakatos Brendonnal lépett színpadra, akit épphogy csak kiengedtek a börtönből.
Niki
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KKevin koncertjein és közösségi oldalain gyakran kiakasztja a rajongókat egy-egy húzásával, ugyanis bár a szókimondó, polgárpukkasztó rapper szerepbe beleférnek a botrányok olykor, de ő elég sokszor túl megy azon a bizonyos határon. Most épp egy olyan ex-elítélttel lépett színpadra, aki amellett, hogy késelésért ült le több mint hét évet, még olyasmikkel is szórakozott, mint hogy egy babát cigarettáztatott.

KKevinnél nem ritka, hogy meghívja egy-egy barátját magához.
KKevin Lakatos Brendonnal jelent meg a koncerten, ami hatalmas port kavart (Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / Észak-Magyarország)

Lakatos Brendont, vagy igazi nevén Lőrinczfalvi Gusztávot, alig több mint egy héttel ezelőtt engedtek ki a börtönből, ahol hét és fél évet töltött, miután késsel sebesítette meg egy számára ismeretlen társaság egyik tagját az utcán. A Lakatos Brendon szabadulása utáni első órákat rengetegen követték végig élő adásban, persze voltak, akik szörnyülködtek, míg sokan együtt örültek a tiktokkerrel. Utóbbiak közé tartozott KKevin is, aki még egy közös fotót is megosztott a botrányhőssel a már-már elhíresült „Mi van kalácsképű?” mondattal kiegészítve. És ez még nem minden, ugyanis most egy fellépésre is magával vitte.

KKevin fellépése kiakasztotta a rajongókat

Lakatos Brendon és KKevin most a rapper koncertjén együtt álltak színpadra, amivel megünnepelték a szabadulást is.

A bratyesz most jött ki, egy nagy tapsot neki! A hatalmas király

 – konferálta fel a rapper a barátját, majd együtt buliztak a színpadon.

Erre van igény…” – reagált csalódottan a videóra egy kommentelő.

„Azért egy ilyen koncert után lehet, hogy visszakövetelném a pénzem. Ha ilyen bulira vágynék, oda mennék” – fogalmazott az egyik követő.

„Gratulálok, szép színvonal” – tette hozzá egy másik felhasználó.

És ezért fizetnek… Úgy látszik, mindig van hova süllyedni, pedig Kiara Lord után nem gondoltam, hogy van lejjebb 

– írta egy hozzászóló, utalva arra, hogy nemrég szintén nagy port kavart, amikor KKevin Kiara Lorddal osztott meg egy csókolózós videót.

@zsolnaimate_offical Ki a Károly csóróó😘🥃⚜️❤️#lakatosbrendon #kkevin #2026brendon #vizene #foryoupage❤️❤️ ♬ eredeti hang - _ Z S O L N A I M Á T É _ .

 

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