KKevin ismét kiverte a biztosítékot: a frissen szabadult Lakatos Brendonnal lépett színpadra

KKevin koncertjein és közösségi oldalain gyakran kiakasztja a rajongókat egy-egy húzásával, ugyanis bár a szókimondó, polgárpukkasztó rapper szerepbe beleférnek a botrányok olykor, de ő elég sokszor túl megy azon a bizonyos határon. Most épp egy olyan ex-elítélttel lépett színpadra, aki amellett, hogy késelésért ült le több mint hét évet, még olyasmikkel is szórakozott, mint hogy egy babát cigarettáztatott.
Lakatos Brendont, vagy igazi nevén Lőrinczfalvi Gusztávot, alig több mint egy héttel ezelőtt engedtek ki a börtönből, ahol hét és fél évet töltött, miután késsel sebesítette meg egy számára ismeretlen társaság egyik tagját az utcán. A Lakatos Brendon szabadulása utáni első órákat rengetegen követték végig élő adásban, persze voltak, akik szörnyülködtek, míg sokan együtt örültek a tiktokkerrel. Utóbbiak közé tartozott KKevin is, aki még egy közös fotót is megosztott a botrányhőssel a már-már elhíresült „Mi van kalácsképű?” mondattal kiegészítve. És ez még nem minden, ugyanis most egy fellépésre is magával vitte.
Lakatos Brendon és KKevin most a rapper koncertjén együtt álltak színpadra, amivel megünnepelték a szabadulást is.
A bratyesz most jött ki, egy nagy tapsot neki! A hatalmas király
– konferálta fel a rapper a barátját, majd együtt buliztak a színpadon.
„Erre van igény…” – reagált csalódottan a videóra egy kommentelő.
„Azért egy ilyen koncert után lehet, hogy visszakövetelném a pénzem. Ha ilyen bulira vágynék, oda mennék” – fogalmazott az egyik követő.
„Gratulálok, szép színvonal” – tette hozzá egy másik felhasználó.
És ezért fizetnek… Úgy látszik, mindig van hova süllyedni, pedig Kiara Lord után nem gondoltam, hogy van lejjebb
– írta egy hozzászóló, utalva arra, hogy nemrég szintén nagy port kavart, amikor KKevin Kiara Lorddal osztott meg egy csókolózós videót.
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