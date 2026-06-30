KKevin ismét kiverte a biztosítékot: a frissen szabadult Lakatos Brendonnal lépett színpadra

KKevin koncertjein és közösségi oldalain gyakran kiakasztja a rajongókat egy-egy húzásával, ugyanis bár a szókimondó, polgárpukkasztó rapper szerepbe beleférnek a botrányok olykor, de ő elég sokszor túl megy azon a bizonyos határon. Most épp egy olyan ex-elítélttel lépett színpadra, aki amellett, hogy késelésért ült le több mint hét évet, még olyasmikkel is szórakozott, mint hogy egy babát cigarettáztatott.

KKevin Lakatos Brendonnal jelent meg a koncerten, ami hatalmas port kavart (Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / Észak-Magyarország)

Lakatos Brendont, vagy igazi nevén Lőrinczfalvi Gusztávot, alig több mint egy héttel ezelőtt engedtek ki a börtönből, ahol hét és fél évet töltött, miután késsel sebesítette meg egy számára ismeretlen társaság egyik tagját az utcán. A Lakatos Brendon szabadulása utáni első órákat rengetegen követték végig élő adásban, persze voltak, akik szörnyülködtek, míg sokan együtt örültek a tiktokkerrel. Utóbbiak közé tartozott KKevin is, aki még egy közös fotót is megosztott a botrányhőssel a már-már elhíresült „Mi van kalácsképű?” mondattal kiegészítve. És ez még nem minden, ugyanis most egy fellépésre is magával vitte.

KKevin fellépése kiakasztotta a rajongókat

Lakatos Brendon és KKevin most a rapper koncertjén együtt álltak színpadra, amivel megünnepelték a szabadulást is.

A bratyesz most jött ki, egy nagy tapsot neki! A hatalmas király

– konferálta fel a rapper a barátját, majd együtt buliztak a színpadon.

„Erre van igény…” – reagált csalódottan a videóra egy kommentelő.

„Azért egy ilyen koncert után lehet, hogy visszakövetelném a pénzem. Ha ilyen bulira vágynék, oda mennék” – fogalmazott az egyik követő.

„Gratulálok, szép színvonal” – tette hozzá egy másik felhasználó.

És ezért fizetnek… Úgy látszik, mindig van hova süllyedni, pedig Kiara Lord után nem gondoltam, hogy van lejjebb

– írta egy hozzászóló, utalva arra, hogy nemrég szintén nagy port kavart, amikor KKevin Kiara Lorddal osztott meg egy csókolózós videót.