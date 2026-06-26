„B*zdmeg, egy ilyen embert tettünk híressé!” – Teljesen kikészült a magyar influenszer Lakatos Brendon miatt

Hatalmas indulatokat váltott ki a hazai közösségi médiában Lakatos Brendon közelmúltbeli szabadulása. Míg a TikTok-felhasználók egy része valóságos hősnek kijáró rajongással fogadta a börtönviselt férfit, a felelősségteljesebb tartalomgyártóknál végleg betelt a pohár. Bernáth Odett sem bírta tétlenül nézni a kommentszekciókban burjánzó, bűnözést dicsőítő hozzállást, és egy kendőzetlenül őszinte videóban rohant ki a társadalom vaksága, valamint a fiatalságot mérgező jelenségek ellen.

Bernáth Odett Instagramján osztotta ki Lakatos Brendont (Fotó: Bors)

„Egy ilyen embert tettünk híressé” – Bernáth Odett nem rejtette véka alá a dühét

A fiatal influenszer meglehetősen sokkos állapotban reagált arra, hogy a börtönből szabadult karakterek mekkora népszerűségnek örvendenek a mai tinédzserek körében. Bernáth Odett szerint elképesztően torz és elszomorító képet mutat a mai társadalomról az, hogy kiből lesz manapság ünnepelt sztár az interneten:

Én nagyon mérges vagyok... És nagyon sokat elmond a társadalomról, hogy b*zdmeg, egy ilyen embert tettünk híressé! Normalizáljuk azt, hogy börtönbe mész? Idetartozik nekem a Noryna Diamond és a többi rohadt káros influenszer. És még rám merik azt mondani, hogy káros vagyok...

– fakadt ki követői előtt a fitneszmodell.

Rossz hatással van a fiatalokra?

Odett szerint a fiatal TikTok-felhasználókra brutális és rendkívül veszélyes hatással van ez a fajta tartalom, mivel a legfiatalabb korosztály még képtelen a helyén kezelni a látottakat, és téves mintákat követnek: „Nem érzik a súlyát, hogy a fiatalok emiatt azt hiszik, ez normális... Embereket várunk ki a börtönből? Ember, ne kerüljél börtönbe!”

A tartalomgyártó egyszerűen képtelen megérteni, hogyan fajulhattak idáig a dolgok. Véleménye szerint az alapvető emberi reakciónak annak kellene lennie, hogy ha egy ilyen káros, trágár és bűnöző életmódot hirdető alak szembejön a képernyőn, akkor az ember megvonja a vállát, és annyit mond Odett szavaival élve: „Továbbgörgetek, te meg pusztulj innen.” Ehelyett a nézettségi mutatók az egeket verik Brendon videói alatt.

Lakatos Brendon videóit Bernáth Odett mélységesen elítéli (Fotó: TikTok)

Elismerte, hogy ő is hibázott már a 10 éves karrierje során

Bernáth Odett a kifakadásában párhuzamot vont a saját megítélése és Brendon között. Elmondta, hogy a tízéves influenszeri pályafutása alatt rengeteg tartalmat osztott meg, és bár biztosan ő is hibázott néha, a felelősséget mindig vállalta. Ha például a szigorú versenydiétájáról posztolt, mindig felhívta a figyelmet a lehetséges veszélyekre, és külön kérte a fiatalokat, hogy ne kövessék vakon. Ehhez képest vérlázítónak tartja, hogy miközben őt a zabkásája miatt is rendszeresen támadják, addig a valódi törvényszegőket és a hozzájuk hasonlóan toxikus alakokat – mint Noryna Diamondot – piedesztálra emeli a tömeg.