Csepregi Éva elárulta, hogyan veszi fel a harcot a kánikulával

Csepregi Éva számára a nyár egyet jelent a koncertekkel. A Neoton Família énekesnője naptárja idén is sűrű, folyamatosan járja az országot, ráadásul, mint mondja, a megújult csapattal különösen élvezik a közös munkát. A sok koncert mellett azonban szeretne néhány napot kikapcsolódással is tölteni.

Csepregi Éva fiával és menyével nagyon jó kapcsolatot ápol (Fotó: hot! magazin)

Csepregi Éva családja több helyre is megy nyaralni

Csepregi Éva elárulta, hogy a Balatonra biztosan ellátogat, emellett pedig egyik kedvenc úti célját, a horvátországi Krk szigetét is szeretné felkeresni.

„Nagyon jól megújult a csapat, és örömmel éljük meg, hogy újra egymást érik a koncertjeink. Emellett azért szeretnék egy kicsit pihenni is. A Balaton mindig tervben van, és nagyon szeretem Krk szigetét is. Imádom a hangulatos kisvárosait, ezért jó lenne néhány napot ott tölteni. Persze ez sem hosszú nyaralás lesz, legfeljebb három-négy, esetleg öt nap, mert a koncertek miatt nem nagyon tudok hosszabb időre elszakadni” – kezdte a Borsnak.

A közelmúlt rendkívüli hősége őt sem kímélte, ezért ilyenkor igyekszik minél többet otthon maradni. Bár van légkondicionálója, azt csak óvatosan használja.

Nem igazán szeretem a légkondit, mert könnyen kiszárítja a torkomat. Inkább csak időnként kapcsolom be, hogy ne fázzak meg.

„A legnagyobb melegben igyekszem otthon maradni, szerencsére a koncertek többnyire este kezdődnek, amikor már kellemesebb az idő.”

Az énekesnő számára első az egészség (Fotó: hot! magazin)

Csepregi Éva kánikulában is jár fellépésekre

Az énekesnő szerint a megfelelő folyadékbevitel ilyenkor elengedhetetlen, és erre mindenkit figyelmeztet.

„Nagyon sok vizet kell inni, és nem cukros üdítőket. Én leginkább citromos vagy narancsos vizet iszom, egy frissítő limonádészerű ital nekem nagyon bevált. Mindig van nálam egy üveg víz, a fellépéseken pedig szerencsére a szervezők is nagyon figyelnek ránk, a színpadon is mindig gondoskodnak arról, hogy legyen elegendő innivalónk.”

Csepregi Éva úgy érzi, a nyári koncertszezon most is rengeteg örömet tartogat, de a legfontosabbnak azt tartja, hogy vigyázzon az egészségére, hiszen csak így tudja estéről estére ugyanazzal a lendülettel szórakoztatni a közönséget.