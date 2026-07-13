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Gyászba borultak a szívek, elhunyt Sam Neill

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors sam neill
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 13. 10:00
gyászelhunyt
Jurassic Park-filmek sztárja 78 éves volt. Sam Neill családja körében hunyt el.
Bors
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A színész, aki korábban rákkal küzdött, családja körében hunyt el. A hírek szerint Sam Neill betegsége nem újult ki, így vélhetően nem ez okozta a halálát.

Sam Neill halála felfoghatatlan veszteség
Sam Neill halála felfoghatatlan veszteség
Fotó: TORU YAMANAKA / AFP 

Elhunyt Sam Neill, a tragédia a családját is váratlanul érte

A Golden Globe-díjra jelölt új-zélandi televíziós- és filmszínész,  a Jurassic Park-filmek sztárja 78 éves volt. A család közleménye szerint halála váratlan volt.

Mélységes szomorúsággal közli Sam Neill tágabb családja, hogy Sam július 13-án, hétfőn, Ausztráliában, Sydneyben elhunyt. Samet családja vette körül, és egész életét jellemző méltósággal távozott 

– írták a közleményben. Kiemelték ugyanakkor, hogy Neill korábban ismert rákja nem újult ki, halálának okát nem közölték.

Neill 1947-ben született Észak-Írországban, de hétévesen visszatért családjával Új-Zélandra. A Canterbury Egyetemen tanult angol irodalmat, itt ismerkedett meg a színészettel. Több mint öt évtizedes pályafutása során több mint 150 filmben és sorozatban szerepelt. 2023-ban közölte a nyilvánossággal, hogy „rendkívül agresszív típusú” harmadik stádiumú vérrákot diagnosztizáltak nála, ugyanakkor idén áprilisban azt közölte, hogy a rákja eltűnt - írja a The Guardian.

 

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