Megrázó diagnózist közölt a műsorvezető: "olyan nyitott próbálok lenni, amennyire lehet"

A 77 éves műsorvezető – aki a BBC Radio 2 és a Greatest Hits Radio házigazdája – egy közleményben erősítette meg a diagnózist. Leszögezte, hogy nem fog visszalépni a rádióműsoraitól, és egyelőre a megszokott módon folytatja a munkát.
„Ahogy Freddie Mercury énekelte egyszer, az órát nem lehet visszafordítani, az árapályt nem lehet visszafordítani. De kár érte. 2025 elején Alzheimer-kórt diagnosztizáltak nálam. Letagadhatatlan, hogy ez egy súlyos állapot, bizonytalan jövővel, de egyelőre az élet megy tovább a rendes kerékvágásban. Továbbra is vezetem a The Paul Gambaccini Collection című műsoromat a BBC Radio 2-n vasárnap esténként 8 és 10 óra között, valamint a műsoraimat a Greatest Hits Radio-n” – nyilatkozta.
Hozzátette: „Hálás vagyok azért a kedvességért és támogatásért, amit eddig kaptam. Amilyen nyitottan csak lehet, úgy fogok beszélni a dolgokról, ahogy haladnak előre. Egyelőre csak azt kérem, hogy biztosítsák számomra a teret, hogy továbbra is sugározhassam a zenét, amit imádok, a hallgatóknak, akiket még jobban imádok. Ezek életünk legszebb napjai.”
Gambaccini és férje, Christopher Sherwood a diagnózis óta támogatást kapnak az Alzheimer's Society nevű jótékonysági szervezettől. A szervezet vezérigazgatója, Michelle Dyson elmondta: „Paul példája mutatja, hogy a demencia diagnózisa után is van élet – a rajongói el lesznek ragadtatva a döntésétől, hogy folytatja a műsorai vezetését.”
Dyson hozzátette: „A demencia diagnózisának kézhezvétele ijesztő lehet, de kaput nyithat a kezelések és a támogatás felé. Reméljük, hogy a diagnózis megosztásával Paul másokat is arra ösztönöz majd, hogy észrevegyék a tüneteket, és segítséget kérjenek, ha aggódnak magukért vagy szeretteikért. Minél korábban diagnosztizálnak valakit, annál jobb esélyei vannak arra, hogy továbbra is azt csinálja, amit szeret, hosszabb ideig önállóan éljen, és tervezhesse a jövőt.”
A New York-i születésű, „The Great Gambo” és „A pop professzora” néven is ismert Gambaccini korábban rendszeres műsorokat vezetett a BBC Radio 1, 2, 3 és 4 csatornákon. Hosszú pályafutása során többek között a Classic FM Hall Of Heroes, a Radio 4 Counterpoint zenei kvízműsorát, valamint a Pick Of The Pops és az America's Greatest Hits műsorokat is gazdagította. Gambaccinit 2005-ben iktatták be a Rádiós Akadémia Hírességek Csarnokába (Radio Academy Hall of Fame).
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