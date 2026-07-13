Pikáns műsort adott elő egy rúdtáncos a temetésen

Egy rúdtáncosnő sokkolta a gyászolókat, amikor a Queen The Show Must Go On című dalára adott elő egy produkciót azon a temetésen, ahol egy 31 évvel a halála után exhumált éjszakai klubtulajdonost egyesítettek nemrég elhunyt feleségével.

A szokatlan búcsúztató tisztelgés volt a házaspár előtt, akik egy legendás éjszakai klubot vezettek az amszterdami vöröslámpás negyedben. A felvételeken látható, amint az erotikus táncos a gyászolók előtt vonaglik a rúdon. Az 1993-ban elhunyt férjet azért exhumálták, hogy a házaspár újra együtt lehessen az amszterdami De Nieuwe Ooster krematóriumban.

Iede Hoorn temetkezési vállalkozó megosztotta a videót az Instagramon, ahol a következőket írta: „A rúdtáncosnő célja nem a sokkolás volt, hanem egy szeretetteljes tisztelgés két ember előtt, akik együtt egy legendás éjszakai klubot vezettek a Wallenen.” Hozzátette, hogy pontosan úgy történt minden, ahogy azt a pár szerette volna.

A család generációk óta működtetett egy ismert, erotikus szórakoztatásra épülő amszterdami klubot. Bár a munkát és a magánéletet mindig gondosan különválasztották, a család végül úgy döntött, hogy felbérel egy rúdtáncost, hogy így tükrözzék a szülők életművét.

Hoorn szerint a táncos „meghitt, méltóságteljes előadása” kizárólag a két elhunytnak szólt. A videó azóta vírusként terjed az Instagramon, már 3,6 millió megtekintésnél és több ezer hozzászólásnál jár.