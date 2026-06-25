Kunu Márió felesége beleroppant a szakításba? Durva támadást kap a neten, de Alexandra nem hallgat tovább!

Kunu Alexandra nem titkolta, hogy a kommentelők kíméletlen szavai mélyen érintik a lelkét, különösen azért, mert a kritizált állapot számára sem ideális, és régóta küzd a kilók felszedéséért.

Kunu Márió felesége ismét reflektorfénybe került, na de most nem a párkapcsolati drámájuk miatt (Fotó: Instagram)

Kunu Alexandra TikTok videójában védte meg magát

A videójában nyíltan beszélt arról, hogy a látszat ellenére ő maga sem elégedett a jelenlegi formájával, de a szervezete egyszerűen ellenáll a próbálkozásainak.

Hát annyian odaírjátok, hogy hízni kellene, sovány vagy, csúnya vagy, rám férne 5-10 kiló, hát én is tudom, hogy hízni kellene, én is rajta vagyok, hogy hízzak, de nem sikerül jelenlegi állapotomban, hiába eszek, hiába csinálok bármit, nem megy a hízás!!!

– fakadt ki elkeseredetten a fiatal anyuka.

Alexandra azt is elárulta a követőinek, hogy ez a testképzavar és a súlyprobléma egyáltalán nem új keletű dolog az életében. Gyakorlatilag folyamatos harcot vív a saját tükörképével, és a kéretlen kritikák csak feltépik a régi sebeket.

"Szóval aki követ, az tudja tényleg, hogy mindig is a testemmel volt bajom, mindig is hízni akartam, soha nem voltam megelégedve magammal, úgyhogy ha bármilyen praktikátok van, akkor mondjátok, szóljatok, és én majd alkalmazni fogom” – kérte a nézőit, majd hozzátette: „de én is tudom, és képzeljétek el, én is hízni akarok, de nem jön össze, de amúgy meg mindig fel tudtok idegesíteni 2-3 évente, és mindig is magamra tudom venni, úgyhogy ennek most eljött az ideje, csak gondoltam elmondom, hogy én is hízni akarok, de nem tudok.

Kunu Alexandra régen is azzal küzdött, hogy felszedjen pár kilót, de nem sikerül neki (Fotó: Instagram)

A követők azonnal a védelmére keltek

A drámai hangvételű és őszinte vallomás után a rajongók és a jóérzésű követők azonnal elárasztották a kommentszekciót támogató üzenetekkel. A társadalomban a vékony és a túlsúlyos emberek megítélése továbbra is hatalmas probléma, hiszen a „soványozást” sokan még mindig nem tekintik valódi body shamingnek, vagyis testszégyenítésnek.

Az emberek azt hiszik, hogyha valakire mondják, hogy vékony, azzal semmi baj nincs, de ha dagadtozásról van szó, az már egyből bántás. Mindkettő bántó tud lenni és szerintem senki ne kívánja a másik helyzetébe magát.

– fejtette ki az egyik hozzászóló. Egy másik rajongó pedig így próbált lelket önteni az elkeseredett édesanyába: „Te pedig ne foglalkozz velük, te próbálkozol és senki nem tudhatja milyen nehéz ez. Gyönyörű vagy”.