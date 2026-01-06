Keresztes Ildikó: „Nem akarom, hogy a túlélésről szóljon minden”

Keresztes Ildikó koncertekkel zárta az óévet, ami nem meglepő, fellépéseivel folyamatosan tele van a naptára. Bár a színpad rengeteget ad neki, saját bevallása szerint egy ideje a tudatosság útjára lépett és próbál egyensúlyt találni a szakma és a saját magánélete között.

Keresztes Ildikó édesanyja tavaly halt meg, az énekesnő azóta is gyászolja, koncertjein sokszor érzi az ő jelenlétét (Fotó: archív)

Keresztes Ildikó: „Az egyik kezemet a Jóisten, a másikat az édesanyám fogta”

Az énekesnő furcsa, ambivalens érzésekkel teli évet tudhat a háta mögött, sok tekintetben ugyanis kifejezetten gyászos volt, nem csak számára.

Nem mondom, hogy rossz év volt, de bizonyos tekintetben nagyon furcsa volt mindenkinek, sokan panaszkodtak a környezetemben is, egy kicsit már vártam, hogy véget érjen. Egyrészt elveszítettem az édesanyámat, aki az egyik legfontosabb ember volt az életemben, ez még mindig teljesen szürreális számomra. Nem tudom, ki, hogy teszi magát túl ezen, de én néha még mindig nem tudom elhinni. Ezen kívül több barát is távozott ebben az évben, amivel nagyon nehéz szembenézni. Karácsonykor szerencsém volt, mert olyan környezetben tölthettem, ahol nagyon sok minden az édesanyámra emlékeztet

- kezdi Ildikó, majd hozzátette: mindemellett persze jó dolgok is történtek, például megtartotta az Emlékek háza című jubileumi nagy koncertjét is, amellyel negyven éves pályafutását ünnepelte.

Keresztes Ildikó dalok: a közönség a gyászban is az énekesnő mellett áll, a MOMKult-ban adott jubileumi koncertje elképesztő sikert aratott (Fotó: BenceSariPhoto)

Ettől a pillanattól kezdve mintha megsokszorozódott volna az a szeretet, amit a közönségtől kaptam és kapok azóta is folyamatosan. Ez a budapesti koncert olyan érzelmi cunamit zúdított rám, amiből még most is táplálkozom és borzasztóan jól esik: ott valahogy az egyik kezemet a Jóisten, a másikat az édesanyám fogta. Hiába volt vékony és törékeny, ő volt a jólelkűség koronázatlan királynője és amióta elment, mintha belém költözött volna az ereje. Azóta minden előadás és fellépés olyan pozitív flow volt, hogy a zenekaromtól és mindenki mástól is azt a visszajelzést kapom, hogy életem legjobb korszakát élem szakmailag.

Keresztes Ildikó elárulta, a következő budapesti nagy koncerttel nem akar újabb tíz évet várni, de már nem vállal annyi munkát, mint korábban, amire jó oka van. „Próbálom egyre inkább teljesíteni azt az elvárást saját magam felé, hogy bármennyire is szeretem a hivatásom, nem akarom, hogy a túlélésről szóljon minden, szeretnék egyensúlyban lenni.”