Keresztes Ildikó: „Nem akarom, hogy a túlélésről szóljon minden”

Keresztes Ildikó koncertekkel zárta az óévet, ami nem meglepő, fellépéseivel folyamatosan tele van a naptára. Bár a színpad rengeteget ad neki, saját bevallása szerint egy ideje a tudatosság útjára lépett és próbál egyensúlyt találni a szakma és a saját magánélete között.
Az énekesnő furcsa, ambivalens érzésekkel teli évet tudhat a háta mögött, sok tekintetben ugyanis kifejezetten gyászos volt, nem csak számára.
Nem mondom, hogy rossz év volt, de bizonyos tekintetben nagyon furcsa volt mindenkinek, sokan panaszkodtak a környezetemben is, egy kicsit már vártam, hogy véget érjen. Egyrészt elveszítettem az édesanyámat, aki az egyik legfontosabb ember volt az életemben, ez még mindig teljesen szürreális számomra. Nem tudom, ki, hogy teszi magát túl ezen, de én néha még mindig nem tudom elhinni. Ezen kívül több barát is távozott ebben az évben, amivel nagyon nehéz szembenézni. Karácsonykor szerencsém volt, mert olyan környezetben tölthettem, ahol nagyon sok minden az édesanyámra emlékeztet
- kezdi Ildikó, majd hozzátette: mindemellett persze jó dolgok is történtek, például megtartotta az Emlékek háza című jubileumi nagy koncertjét is, amellyel negyven éves pályafutását ünnepelte.
Ettől a pillanattól kezdve mintha megsokszorozódott volna az a szeretet, amit a közönségtől kaptam és kapok azóta is folyamatosan. Ez a budapesti koncert olyan érzelmi cunamit zúdított rám, amiből még most is táplálkozom és borzasztóan jól esik: ott valahogy az egyik kezemet a Jóisten, a másikat az édesanyám fogta. Hiába volt vékony és törékeny, ő volt a jólelkűség koronázatlan királynője és amióta elment, mintha belém költözött volna az ereje. Azóta minden előadás és fellépés olyan pozitív flow volt, hogy a zenekaromtól és mindenki mástól is azt a visszajelzést kapom, hogy életem legjobb korszakát élem szakmailag.
Keresztes Ildikó elárulta, a következő budapesti nagy koncerttel nem akar újabb tíz évet várni, de már nem vállal annyi munkát, mint korábban, amire jó oka van. „Próbálom egyre inkább teljesíteni azt az elvárást saját magam felé, hogy bármennyire is szeretem a hivatásom, nem akarom, hogy a túlélésről szóljon minden, szeretnék egyensúlyban lenni.”
Az énekesnő pozitívan tekint az új évre, új energiákkal készül és mint mondja, ő maga is érzi a változást saját magán.
Nem tudom, minek tudható be, talán én is változtam és kicsit más a kisugárzásom, mint korábban. Az mindenesetre biztos, hogy olyan szeretetáradatot kapok a közönségtől, ami nagyon sokszor zavarba ejtő. Ösztönös vagyok, de az utóbbi időben már próbálok tudatos lenni, mert régebben nagyon szerettem volna mindenkinek megfelelni. Szerencsés vagyok, hogy olyan hivatást kaptam, ami egyben a hobbim is. Mindig maximalista voltam, rettentően izgulós típus vagyok, már nyilván nem ugyanúgy, mint a pályafutásom legelején, de a mai napig izgulok és ez így rendjén is van; ha ez nem lenne, nem is volna érdemes csinálni.
Az énekesnő kifejtette, hogy sok olyan időszak adódik az életében, amikor minden a feje tetejére áll, de ahogy ő fogalmaz: már sokkal előbb gondolkodik, minthogy mindenkinek igent mondjon. Bár a zenész szakma sokszor kiszámíthatatlan, igyekszik munkán kívül is élményekkel gazdagodni.
Semmilyen tárgyi dolog nem érdekel már. Közhely, de élményeket kell gyűjteni, tapasztalni kell, mert ez az igazi érték. Az ember egy idő után eljut a bölcsességnek arra a fokára, hogy ezt belátja, nekem is idő kellett hozzá. Későn érő típus vagyok, ezért mostanában kezdek rájönni, hogy az a fajta egyensúly, amit már régóta kerestem, az részben rajtam is múlik. Egyszer két barátnőmmel Balin jártam, ahol egy balinéz embertől mindhárman ajándékot kaptunk és amikor megkérdeztem, hogy miért, akkor kiderült, hogy azért azt, azért akkor és azért azt a színű ajándékot kaptam, mert nekem az egyensúlyt kell megtalálnom. A színpad az életem: nem tudok és nem is akarok tőle elszakadni, de meg kell tanulnom meghúzni a határokat.
Keresztes Ildikó az év elejét általában utazással és pihenéssel tölti, de tavasszal már indulnak az új projektek és fellépések; illetve szeretne megvalósítani egy önálló estet is, amit körbe tud majd vinni az országban, de ennek részleteiről egyelőre nem árult el többet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.