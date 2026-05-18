Sírva vallott a tragédiától való félelméről Keresztes Ildikó: „Újra a padlóra kerülök”

A Máté Péter-díjas énekesnő, Keresztes Ildikó nem rejtette véka alá a véleményét: szerinte az állatok sokszor mérföldekkel őszintébben és tisztábban képesek szeretni, mint maguk az emberek. Bár az élet már számtalanszor próbára tette, a legnagyobb sebeket mégis a búcsú pillanatai ejtik rajta.

Keresztes Ildikó édesanyja tavaly halt meg, az énekesnő azóta is gyászolja, ezért sem bírna ki több veszteséget (Fotó: TokeBela)

Keresztes Ildikónak piacról indult a sírig tartó szerelme

Ildikó Marosvásárhely főutcáján, egy lakásban nőtt fel. Az első kutyája, Mackó, éppen ezért teljesen váratlanul csöppent az életébe, amikor a nagymamája egy szép napon egyszerűen hazavitte neki a piacról.

Onnantól kezdve Mackó lett a lelkitársam, az örök tiszta forrás. Akkor tanultam meg, hogy a kutya sosem manipulál engem, őszintén, feltétel nélkül szeret és ragaszkodik hozzám

– emlékezett vissza az énekesnő.

Az előadóművész azóta is mereven elzárkózik attól, hogy pénzért vásároljon állatot. Számára a felelős állattartás érzelmi kérdés, így minden eddigi kedvencét menhelyről fogadta be. Sőt, tudatosan a legesélytelenebbeket választja: a keverék, fekete szőrű kutyákat, akiket a többség hajlamos kiközösíteni.

Keresztes Ildikó 2026-ban is aktívan koncertezik és színpadra lép, teljesen felépülve a korábbi daganatos betegségéből és agyműtétjéből (Fotó: Archív)

„Újra a padlóra kerülök majd”

A stúdióban egy emberként szorult össze a nézők szíve, amikor Ildikó az állattartás legkínzóbb árnyoldaláról, az elkerülhetetlen elmúlásról kezdett beszélni. 14 éves hűséges társa ugyanis már az aggastyán korig jutott.

Az életem során elég sok minden próbált már a padlóra küldeni, de leginkább az ráz meg, amikor egy kutyámtól kell elbúcsúznom. Az élet igazságtalansága, hogy ők nem élnek annyi ideig, mint egy ember. Ha a most 14 éves kutyámat elveszítem, akkor újra a padlóra kerülök majd

– mondta elcsukló hangon az énekesnő Ridikül műsorában.

A Ridikül adása azonban tartogatott még meglepetéseket: Both Zoltán vadállatbefogó, Sajgál Erika színművész és Szűcsné M. Adrienn állatotthon-vezető is megosztotta a saját, könnyfakasztó történeteit. A vendégműsorvezető, Györgyi Anna pedig egyenesen bombahírt dobott le: elárulta, hogy hamarosan egy szurikáta érkezhet a családjukba, így náluk az egzotikus állattartás veszi át a főszerepet.