Egy ország néz most döbbenten: szakított Kamarás Norbert és Odette

Szeretnék így rögtön a műsor elején beszélni az Odette-tel való kapcsolatomról. Odette-tet először a nézők, ti, az Éjjel-nappal Budapestben láthattátok, ő is szereplője volt, méghozzá Lalinak, az én karakteremnek a barátnője. Ahogy játszottuk ezt a szerepet, úgy kerültünk egymáshoz egyre inkább közelebb a magánéletünkben is, és lettünk végül egy pár. Aztán az Éjjel-nappal Budapestben végig követhettétek nagyjából az életünket, azon kívül mi az életben is együtt voltunk, már össze is költöztünk. Aztán a Nyerő Párosban is láthattatok minket, azt a műsort sikerült megnyernünk, aztán még több műsorban is láthattatok minket közösen, illetve az Instagram felületünkön nagyon sok közös dolgot megosztottunk veletek. Ezért is gondolom azt, hogy tartozom nektek annyival, hogy most már így nagyjából 5 hónap – fél év különlét után bejelentsem, hogy már nem vagyunk együtt, Odette-tel nem alkotunk egy párt