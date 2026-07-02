Kafi Rea Milla kisfia 1 éves lett: a szülők szerint már most kész modell – videó

Kafi Rea Milla és Kovács Patrik közel két évvel ezelőtt házasodtak össze, azóta pedig rengeteg minden megváltozott az életükben. A modell és a kaszkadőr egy évvel ezelőtt váltak szülőkké, most pedig már a második gyermeküket várják. Eközben Kafi Szomáliába is visszatért néhány hétre, hogy 11 év után újra találkozhasson a családjával. És bár kisfia nem tarthatott vele, de a születésnapjára természetesen hazaért, amiről most mutatott néhány videót.

Az Ázsia Expresszből is ismert Kafi Rea Milla családja hamarosan bővül, bár első gyermeke még csak most lett egyéves, így nem lesz könnyű dolguk a két kicsivel (Fotó: Bognár Bogi / hot! magazin)

Kafi férje családja körében egy cuki babazsúrral ünnepelte meg a kisfia, Jonatán születésnapját. Erről pedig a közösségi oldalain osztott meg fotókat és videókat, amiken jól látszik, hogy az ünnepelt nagyon élvezte a rengeteg figyelmet.

„Boldog első születésnapot, drága kisfiunk. Te vagy a legjobb dolog, ami velünk történt. Mindig itt leszünk, hogy megvédjünk, szeressünk és támogassunk téged” – írta az Instagram-oldalán Kafi.

Sőt, édesanyja szerint olyan tehetségesen pózol, akárhányszor kamerát lát, hogy már most kész modell, amit egy felvétellel is bizonyított.

Az én kis modell fiam

– fűzte a videóhoz viccelődve.

Kafi Rea Milla kisfia nagyon élvezte a hatalmas bulit, amit szerveztek neki (Fotó: Instagram)

Kafi Rea Milla Szomáliába vinné a családját

Idén Kafi Rea Milla férje és kisfia nélkül utazott ki a szülőhazájába, akik nagyon aggódtak miatta, ugyanis maga sem tudta, mennyire lesz veszélyes a hazatérés, illetve hogy vissza tud-e majd jönni Magyarországra. Szerencsére azonban minden rendben ment és Kafi családja nagyon boldog volt az újraegyesülés miatt. Éppen ezért a modell azt is fontolóra vette, hogy legközelebb Jonatánt és Patrikot is magával viszi.

Nagyon szívesen mennék újra, sőt akkor lehetőleg a férjemmel és a kisgyerekünkkel szeretnék. Nem tudom pontosan, hogy mikor, de remélem, hogy nem fog változni a helyzet, mert anyukám is nagyon szeretne már találkozni az unokájával

– mesélte a YouTube-csatornáján, amikor hazajött. Ám valószínűleg a várandósság, majd a szülés miatt ezt a tervet egyelőre kénytelenek elnapolni, hiszen nem éppen ideális bevállalni egy ennyire hosszú utat terhesen, vagy akár egy újszülöttel.