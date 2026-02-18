Véget ért a rémálom: az Ázsia Expressz sztárjának nem kell többé rettegnie

Kafi Szomáliában született, de 13 évvel ezelőtt, még szinte gyerekként, Magyarországra menekült, egy, az apja által elrendezett házasság elől. A fiatal lány azóta berendezkedett Budapesten, megtanult magyarul, modellként sikeres karriert épített és családot is alapított, mégis úgy érezte, egy része hiányzik. Ezért az Ázsia Expressz Kafija most úgy döntött, hogy hazatér Szomáliába, és meglátogatja a családját, még ha ez veszélyes is. A sztáranyuka a legrosszabbra készülve indult el, de most úgy fest, már nem kell aggódnia.

Az Ázsia Expressz 4. évadának sztárja, Kafi Magyarországra menekült 13 éve, most mégis visszatért Szomáliába (Fotó: Szabolcs László)

Kafi Rea Milla menekülés árán jutott csak el Magyarországra, de azóta csodás életet épített magának, amiből csak az édesanyja és testvérei hiányoztak, akik ma is Szomáliában élnek. Ezért Kafi férjét és kisfiát hátrahagyva hazautazott, hogy meglátogassa őket, amivel kapcsolatban persze voltak aggályai.

Anyukámmal találkozni 13 év után nagyon jó érzés, és úgy gondolom, hogy most már végre nem lesz bűntudatom amiatt, hogy én vagyok az, aki ki tudott szabadulni abból az életből, ami itt van, elmenekült, és jó lett az élete. Mindig is rosszul éreztem magam emiatt, hogy a családom a szegénységben él, nekem pedig mindenem megvan, de most végre ezt el tudom engedni, mert látom, hogy már nem olyan rossz az életük

– kezdte őszintén a Borsnak Kafi.

„Szerencsére a családom nem a legszegényebb, de ha összehasonlítom azt, hogy ők hogy élnek, és én, hogy élek, az egy szomorú dolog. Sajnálom, hogy nem tudom nekik is megadni azt, amim nekem van, de ők elfogadták, jól érzik magukat, és nem panaszkodnak” – mesélte.

Kafi Rea Milla családja nélkül utazott a szülőhazájába (Fotó: Instagram)

Az Ázsia Expressz sztárja már nem retteg

A fiatal modell arról is mesélt, hogy bár sok nehézségre készült az út előtt, de úgy tűnik, hogy feleslegesen aggódott.

„Apukámmal nem találkoztam, de nem is akarok. Minden jót kívánok neki, de nincs okom arra, hogy találkozzak vele. A családom többi részénél viszont nagyon boldog voltam, hogy viszontláthatom őket. A házunkban szerencsére azt csinálok, amit akarok, nem kell figyelnem arra, hogy kendőt hordjak, nem kell imádkoznom, pedig erre készültem. De ha kimegyek az utcára természetesen hordom, és magamban tartom, hogy nem hiszek ebben. Otthon csak akkor kell erre figyelnem, ha jönnek olyan rokonok, akik nem tudnak a helyzetemről. Szóval így abszolút nem veszélyes a helyzet” – folytatta Kafi.

Tényleg nagyon féltem, de örülök, hogy jöttem, mert végre nyugodtabban tudok aludni. Jó érzés, hogy tudunk találkozni, és le tudjuk zárni ezt a sok félelmet. Most már tudom, hogy nem kell úgy gondolkodnom többé, hogy félnem kell

– tette még hozzá.