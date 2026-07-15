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Jégeső, viharos szél csap le az országra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors viharos szél
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 15. 07:00
záporjégeső
Szerdára a teljes országra riasztást adtak ki a záporok miatt.

Folytatódik a változóan felhős idő, emellett az ország nagyobb részén több órára kisüt majd a nap. Reggeltől főként a középső országrészben, majd egyre inkább a Dunától keletre, a nap második felétől másutt is szórványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok, utóbbiakat intenzív csapadék, jégeső és erős, viharos széllökések kísérhetik. 

Fotó:  Pexels (Képünk illusztráció)

A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 34 fok között várható, az Északi-középhegység tágabb térségében fordulnak elő az alacsonyabb csúcsértékek.

A HungaroMet a teljes országra elsőfokú, sárga riasztást adott ki zivatarok miatt.

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