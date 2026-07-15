Jégeső, viharos szél csap le az országra

Folytatódik a változóan felhős idő, emellett az ország nagyobb részén több órára kisüt majd a nap. Reggeltől főként a középső országrészben, majd egyre inkább a Dunától keletre, a nap második felétől másutt is szórványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok, utóbbiakat intenzív csapadék, jégeső és erős, viharos széllökések kísérhetik.

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A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 34 fok között várható, az Északi-középhegység tágabb térségében fordulnak elő az alacsonyabb csúcsértékek.

A HungaroMet a teljes országra elsőfokú, sárga riasztást adott ki zivatarok miatt.