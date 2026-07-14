Felfoghatatlan, felesége és lánya szeme láttára halt meg az apuka

Egy 64 éves brit turista életét vesztette Ibizán, miután a szállodája medencéjének vízicsúszdáján lecsúszott, de nem bukkant fel a vízből. Az édesapa családtagjai – köztük a felesége és a lánya, akikkel együtt nyaralt – a közelben tartózkodtak, amikor a tragédia történt.

Tragédia: a szálloda medencéjében halt meg az apa

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Tragédia: sokáig küzdöttek az apa életéért, de nem tudták megmenteni

A mentőszolgálat munkatársai és más sürgősségi egységek azután érkeztek a nyugat-ibizai Cala Tarida üdülőhely egyik szállodájához, hogy észrevették: a férfi bajba került a medencében. A szálloda dolgozói megkezdték az újraélesztést, majd kiérkező mentők ezután átvették az ellátását. Az orvosok minden erőfeszítése ellenére nem sikerült megmenteni az életét, a helyszínen halottnak nyilvánították. A haláleset szombaton délelőtt, körülbelül 11:30-kor történt.

Az ügyben rendőrségi vizsgálat indult a körülmények tisztázására. Egy, a nyomozást ismerő forrás szerint a boncolásnak kell megállapítania, hogy a férfi még a vízbe kerülés előtt lett rosszul vagy a medencében történt meg a baj.

Az eset kapcsán a Metro megemlíti, hogy az elmúlt egy hónapban négy brit gyermek is vízbe fulladt spanyolországi medencékben.

