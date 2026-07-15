Durva éjszakai izzadással küzdött a férfi: „Sokkolt, amit végül az orvosok megállapítottak”

A kelet-londoni Tower Hamletsben élő Shafi Islam sokáig azt hitte, hogy az éjszakai izzadást és fejfájást csupán egy gyomor-bélrendszeri fertőzés okozza. Egy hónapon át nem tulajdonított különösebb jelentőséget a tüneteinek, ám végül kiderült, hogy egy ritka és agresszív daganatos betegségben szenved.

Az izzadás csak az első tünetek egyike volt: a férfi szörnyű diagnózist kapott, de nem adja fel

Fotó: bohema photo / 123RF (Illusztráció)

Az izzadás csak a kezdet volt

A 26 éves fiatalembernél márciusban jelentkeztek az első panaszok: fejfájás, láz és általános rossz közérzet. Később erős éjszakai izzadás alakult ki nála és egyre jobban felpuffadt.

Éjszaka rendszeresen arra ébredtem, hogy a párnám és az egész ágyneműm csuromvizes az izzadságtól.

Március elején egy hétig egy londoni üzleti iskola felmérésén dolgozott, ezért azt feltételezte, hogy ott kapott el valamilyen fertőzést. Csak egy hónappal később fordult háziorvoshoz, aki gyomorsavcsökkentő gyógyszer szedését javasolta neki, valamint vérvizsgálatra és székletvizsgálatra küldte és mellkasröntgent is kért.

Egyetlen pillanatig sem jutott eszembe, hogy rák is lehet. Egészséges voltam, rendszeresen sportoltam.

2026 júniusában közölték vele a végleges diagnózist: IV. stádiumú diffúz nagy B-sejtes limfómája van, egy rendkívül ritka és agresszív altípusa a nagy B-sejtes limfómáknak. Az orvosok szerint valószínűleg évek óta élt egy lassan növekvő limfómával anélkül, hogy tünetei lettek volna, amely később hirtelen átalakult egy sokkal agresszívebb daganattá.

Shafi így emlékszik vissza:

Az orvosom azt mondta, hogy valamivel több mint 50 százalék az esélyem a gyógyulásra. Ez számomra nem hangzott túl biztatóan. Azt hittem, legalább 80 százalékot mondanak majd.

A limfóma a vérképző rendszer egyik daganatos betegsége, amely a nyirokrendszerből indul ki, és az egész szervezetben elterjedhet. Shafi júniusban kezdte meg a kemoterápiát, mindössze egy héttel a 26. születésnapja előtt. Bár a betegsége teljesen felforgatta az életét, nem mondott le a jövőjéről. Shafi már túl van a második kemoterápiás kezelésen, és jelenleg a következő képalkotó vizsgálat eredményére vár, amely megmutatja, hogy a kezelés mennyire hatásos. Bár még négy kemoterápiás ciklus áll előtte, továbbra is a gyógyulás utáni életére koncentrál - írja a Mirror.