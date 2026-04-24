30 év után tér vissza a hazájába Fekete Pákó: „Soha nem felejtem, hogy ott születtem”

Lapite Oludayo, vagy ahogy hazánkban leginkább ismerik, Fekete Pákó egy hete töltötte be az 50. életévét, és ebből elmondása szerint, már több mint 30 évet Magyarországon élt. Az Add ide a didit című méltán ismert sláger előadója showmanként és énekesként szerzett magának nevet hazánkban, és mindeközben egy teljes életet is felépített itt. Fekete Pákó párjáról ugyan eddig nem sokat lehetett tudni, de most a kapcsolatukról is elárult néhány részletet lapunknak, akárcsak arról, mikor és miért tervez hazatérni Nigériába három évtized után.

Lapite Oludayo Fekete Pákó néven vált ismertté hazánkban több mint 20 éve, ami alatt a hírnév magasságait és mélységeit is megélte (Fotó: Máté Krisztián)

Fekete Pákó Nigériából ösztöndíjjal jött hazánkba, de az egyetemet végül a zenei karrierje miatt nem fejezte be, viszont azóta is imád itt lenni, sőt azóta most először szánta rá magát, hogy hazatérjen.

„Már 30 éve élek itt és nagyon jól érzem magam Magyarországon. Szeretem a magyar embereket, megtanultam a magyar hagyományokat, ugyanúgy eszek, ugyanúgy élek, mint ők. Mindent tudok, amit egy magyar ember, és ebből a szempontból Magyarország a második otthonom” – kezdte Pákó.

Ott olyan szegénység van, hogy szeretnél onnan elmenekülni és újrakezdeni az életed, szóval ebből a szempontból is nagyon örülök neki, hogy ide kerültem Magyarországra. Viszont soha nem felejtem el, hogy ott születtem, mert a szüleimmel, a testvéreimmel mai napig beszélek, és megadom nekik, amire szükségük van, mert amit Isten nekem adott, azt tovább adom

– mesélte őszintén.

Fekete Pákó családja ma is Nigériában él, alig várják, hogy 30 év után végre hazatérjen (Fotó: Ripost)

Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó Nagy Duettes szereplése ugyan keresztülhúzta az eredeti számításait, hiszen korábban még az év elejére tervezte az afrikai utat, ami meghiúsult, de ez nem jelenti azt, hogy lemondott róla.

„30 éve nem voltam otthon Most szerettem volna hazamenni januárban, mielőtt elindult A Nagy Duett. Már mindent megterveztem, de közbejött a műsor és ez egy olyan felkérés volt, amire nem akartam nemet mondani. De hamarosan hazatérek, és megölelhetem a szüleimet, amire még fel kell készülnöm” – vallotta be meghatottan.