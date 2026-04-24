30 év után tér vissza a hazájába Fekete Pákó: „Soha nem felejtem, hogy ott születtem”

Lapite Oludayo, vagy ahogy hazánkban leginkább ismerik, Fekete Pákó egy hete töltötte be az 50. életévét, és ebből elmondása szerint, már több mint 30 évet Magyarországon élt. Az Add ide a didit című méltán ismert sláger előadója showmanként és énekesként szerzett magának nevet hazánkban, és mindeközben egy teljes életet is felépített itt. Fekete Pákó párjáról ugyan eddig nem sokat lehetett tudni, de most a kapcsolatukról is elárult néhány részletet lapunknak, akárcsak arról, mikor és miért tervez hazatérni Nigériába három évtized után.
Fekete Pákó Nigériából ösztöndíjjal jött hazánkba, de az egyetemet végül a zenei karrierje miatt nem fejezte be, viszont azóta is imád itt lenni, sőt azóta most először szánta rá magát, hogy hazatérjen.
„Már 30 éve élek itt és nagyon jól érzem magam Magyarországon. Szeretem a magyar embereket, megtanultam a magyar hagyományokat, ugyanúgy eszek, ugyanúgy élek, mint ők. Mindent tudok, amit egy magyar ember, és ebből a szempontból Magyarország a második otthonom” – kezdte Pákó.
Ott olyan szegénység van, hogy szeretnél onnan elmenekülni és újrakezdeni az életed, szóval ebből a szempontból is nagyon örülök neki, hogy ide kerültem Magyarországra. Viszont soha nem felejtem el, hogy ott születtem, mert a szüleimmel, a testvéreimmel mai napig beszélek, és megadom nekik, amire szükségük van, mert amit Isten nekem adott, azt tovább adom
– mesélte őszintén.
Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó Nagy Duettes szereplése ugyan keresztülhúzta az eredeti számításait, hiszen korábban még az év elejére tervezte az afrikai utat, ami meghiúsult, de ez nem jelenti azt, hogy lemondott róla.
„30 éve nem voltam otthon Most szerettem volna hazamenni januárban, mielőtt elindult A Nagy Duett. Már mindent megterveztem, de közbejött a műsor és ez egy olyan felkérés volt, amire nem akartam nemet mondani. De hamarosan hazatérek, és megölelhetem a szüleimet, amire még fel kell készülnöm” – vallotta be meghatottan.
Az énekes azt is elárulta, hogy bár karrierje kezdetén szinte dőlt a pénz, sajnos nem igazán tudott vele bánni, így hamar anyagi gondjai lettek, ami miatt a barátok is elfordultak tőle.
Én is emberből vagyok, és nekem is megvolt az, amikor nagyon sokat kerestem, aztán elszórtam az egészet, mert mindig csak a buli, meg a haverok számítottak. Nem tanultam meg kezelni a pénzt, mert fiatal voltam még, és vállalom, hogy nekem is voltak anyagi problémáim. Mindig azt hittem, hogy az a pénz soha nem fogy el, de ez egy nagy tévedés, mert elfogy, pedig akkor kellett volna nagyon vigyázni rá
– mondta ki.
„És akkor már nem volt kihez forduljak, aki tudott volna rajtam segíteni, pedig én mindenkinek segítettem. Ez egy nagy csalódás volt az életemben, hogy azt hittem, ott vannak a barátaim, de csak azért voltak velem, mert érdekükben állt. Amikor már nem volt pénzem, mindenki eltávolodott tőlem” – folytatta.
Amikor a showman élete legmélyebb pontján volt, akkor találkozott szerelmével, akinek sosem felejti el, hogy segítette és bátorította.
Mindig mondják, hogy egy sikeres ember mögött, mindig áll egy kedves lány, egy asszony, aki viszi előre. És Isten küldött nekem is egy kedves lányt, aki azt mondta, hogy tudom, hogy nehéz lesz, de meg tudod csinálni. A mai napig ő az én párom, mert én innen indultam el. Ő volt, aki bátorított, hogy szedjem össze magam, felejtsem el, ami mögöttem van, és kezdjek új életet, mert még élek és itt vagyok, és képes vagyok rá
– idézte fel elérzékenyülve.
„Hálás vagyok a Jóistennek, hogy ő egy olyan lány, aki úgy szeret engem, ahogy vagyok, akkor is, amikor nem volt pénzem. És ez igazi szerelem, mert ez így indult, és korábban nekem még soha nem volt ilyen, de ma már 10 éve együtt vagyunk” – tette még hozzá.
Viszont mindez persze csak néhány kis szelet az ország didikirályának életéből
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.