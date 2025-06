Dancs Annamari Szicíliáról: Vásároltunk még egy lakást

Nagyjából egy éve találtak rá a lakásukra egy Taormina melletti városkában. Ezután Dancs Annamari férjével belevágott életük egyik legnagyobb kalandjába, amire még ők sem gondoltak az elején.

Dancs Annamari imádja Sziciliát / Fotó: Szabolcs László/hot! magazin

Dancs Annamari Szicíliában vásárolt új lakást

„Egy idegen országban, olasz nyelvtudás nélkül ingatlant vásároltunk, a nyár folyamán felújítottuk, és a szabadidőnk java részét kint töltjük. Hihetetlen egy év van mögöttünk, néha én is rádöbbenek, mennyire elszántak vagyunk mi ketten Lacival.”

Szicília az a hely, ahova a Jóisten valamiért odavitt minket. Nem tudjuk, miért, de biztos, hogy imádjuk, és megélünk minden kint töltött pillanatot

– kezdte a színésznő a hot! magazinnak.

Nem költözik ki végleg Sziciliába / Fotó: archív/hot! magazin

Dancs Annamari Szicíliába költözik?

Sokan azt hiszik, hogy végleg elköltöztek itthonról, de ez koránt sincs így! Rengeteg tervük, céljuk és szép életük van Magyarországon, ezért egyáltalán nem hagyták itt a hazájukat.

„Havonta, legfeljebb kéthavonta kiutazunk. Egyrészt azért, mert szeretünk kint feltöltődni, másrészt pedig egyre jobban kötődünk oda. Ha kint vagyunk, teljesen más életet élünk, mint itthon. A férjem, aki itthon reggeltől estig pörög, dolgozik, Szicílián teljesen megnyugszik, órákat képes a teraszon ülni és relaxálni. Én meg folyamatosan tervezgetek, csinosítgatom az otthonainkat. Azért is, mert év elején vásároltunk még egy kisebb lakást ugyanebben a városban, és ezzel bőven akad feladat, papírmunka. Imádunk nagyokat sétálni a tengerparton, kirándulni, hiszen rengeteg a látnivaló. A helyiek nagyon barátságosak; igaz, temperamentumosak és hangosak, de közben segítőkészek. Már több olasz és magyar barátunk is van.”

A férjével is ebben az országban mondták ki a boldogító igent / Fotó: archív/hot! magazin

Miért pont Szicíliát választotta Dancs Annamari?

Dancs Annamari férje társaságában évek óta járják Olaszországot, sőt az esküvőjüket is Toszkánában tartották, ezért nem ismeretlen számukra az olasz kultúra. Annamari ezért is kezdett el olaszul tanulni, a tudását pedig ma már kamatoztatni is tudja.

„Mielőtt véget érne a színházi évad, elkezdjük A Notre Dame-i toronyőr Disney-musical próbaidőszakát, amelyben én Esmeraldát fogom alakítani. Ez egy nagyon szép szerep, amely egyszer szinte megtalált, ám akkor született a kisfiam, és még nem álltam készen a visszatérésre. Októberben mutatjuk be a Budapesti Operettszínházban, de emellett főszerepet játszom a Carmenben, La Mancha lovagjában és a Jekyll és Hyde-ban. Emellett koncertezem is nyáron: nem csak itthon, hanem Erdélyben és Szlovákiában is hallhatnak, láthatnak” – árulta el a művésznő.