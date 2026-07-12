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Cozma Emese és a családja: Kidobott kutyáknak építettek állatparadicsomot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors állatmentés
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 12. 10:00
magyar vizslakutya
Van egy menhely hazánkban, ahol a látogató úgy érzi, mintha egy család birtokán lenne, ahol a kutyák és macskák egy igazi paradicsomban élnek. A Dudva tanya – Cozma Emese családi állatpanziója Kajászón található.
Bors
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Cozma Emese Dudva Tanyája nem egy átlagos menhely, itt ugyanis tényleg otthon érzik magukat a jószágok: jóllakottak, boldogok és szeretetet kapnak. Minden a négylábúak körül forog, akik lelkesen várják a leendő családjukat. Addig pedig a mindennapjaik sem egy ketrecben telnek, hanem játékkal, szocializálódással és rengeteg mozgással.

Cozma Emese és családja fő célja, hogy a kutyusok gazdira leljenek
Cozma Emese gyerekkori álmát váltotta valóra (Fotó: hot! magazin/Archív)

Cozma Emese: A hőségben medencéznek a kutyusok

Még gyerekként arról álmodoztunk a húgommal, hogy egyszer majd lesz egy ilyen helyünk. Sok éve foglalkozunk állatokkal, minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a nehéz sorsú, kidobott, bántalmazott kutyák megtapasztalhassák, hogy mi a szeretet és a törődés, milyen felelős gazdikkal, családban élni. Hiszünk benne, hogy mindenkinek jár egy második esély. Ez a küldetésünk! És abban is hiszünk, hogy ezek a megmentett lelkek boldoggá teszik valaki életét. A családunk, na meg a húgom és a férjem, Coz­ma György kezdettől fogva alkalmazottak és önkéntesek nélkül dolgozunk a kutyákért mindennap. Ebből a most 10 éves lányom és a 12, illetve 21 éves fiaim is kiveszik a részüket; nem azért, mert erre kérjük őket, hanem mert ők is szeretik az állatokról való gondoskodást, a közös sétákat, a játékot. A vállalkozásunk legfőbb célja, hogy a hozzánk bekerülő kutya legyen gazdikereső, majd gazdis, vagy panziós családi környezetben otthon érezhesse magát!

– kezdte a hot!-nak a Dudva tanya megálmodója és üzemeltetője.

Mindegyiket sajátjukként kezelik
Jelenleg 120 kutyusról gondoskodnak (Fotó: hot! magazin/Archív)

Az évek során az állomány kinőtte a családi házuk kereteit, így a fejlődés érdekében egy erdőszéli, külterületi ingatlanon hozták létre a Dudva Tanyát, amely kutyapanzióként is működik.

„A telephelyünk hatósági elvárásoknak megfelelve, engedéllyel üzemel. Jelenleg 120 állatunk van, na meg a 20 saját kutyánk, akik szintén velünk vannak a telephelyen. Folyamatosan szépítjük, fejlesztjük a telephelyet. A támogatóinknak hála, már több kutyamedencénk, sőt -csúszdánk is van. Itt tényleg folyamatosan megy a játék, boldogok a mentettjeink. A múltkor azt mondta ránk valaki, hogy itt az összes jószág a miénk, és ez igaz is, hisz sajátunkként bánunk velük.”

A Dudva tanya valóságos kutyaparadicsom
Ez nem egy megszokott menhely (Fotó: hot! magazin/Archív)

A Dudva Tanyán a kutyák boldogan töltik az átmeneti időszakot

A Dudva Tanyára több egyesülettől érkeznek védencek, így a Magyar Vizsla Fajtamentéstől is.

A lakóink minden igényének meg tudunk felelni, ami külön kennelt, nagy játszóteret, kanapét, fűtött pihenőhelyiségeket, otthonos környezetet, kutyákkal, gyerekekkel való szocializálást, nagy sétákat jelent. A menhelyi állományunk sem a megszokott kenneltartásban él. Külön kennel is biztosított, de ezt ritkán alkalmazzuk. A kutyák nagy falkában, szocializálva, sokat tanulva, boldogan élik a nálunk töltött átmeneti időszakot

– tette hozzá Emese.

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