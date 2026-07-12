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Ne dobd ki a meggymagot! Így készíthetsz belőle házi gyógypárnát

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 12. 11:30
párnameggymagfejfájás
A meggymagot a legtöbben a szemétbe dobják, pedig néhány egyszerű lépéssel meggymagpárna készíthető belőle. Ez a természetes melegítő- és hűtőpárna hosszú ideje népszerű a háztartásokban, hiszen sokan különféle fájdalmak enyhítésére használják. Mutatjuk, hogyan készítheted el otthon, és mire lehet jó.
N.T.
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A meggy elfogyasztása után a magok többnyire a szemetesben végzik, pedig érdemes lehet félretenni őket. Ezekből az apró magokból ugyanis egyszerűen készíthetsz meggymagpárnát, amelyet a népi gyógyászatban régóta használnak meleg vagy hideg borogatásként. Meggymagpárna: mutatjuk, mire használható, és hogyan készítheted el otthon.

A népi gyógyászat elfeledett kincse: mire jó a meggymagpárna és hogyan készül?
A népi gyógyászat elfeledett kincse: mire jó a meggymagpárna és hogyan készül?  Fotó: Cseh Gábor / Cseh Gábor/Vas Népe

Mire használható a meggymagpárna?

A meggymag egyik legnagyobb előnye, hogy hosszú ideig képes megtartani a meleget és a hideget is. Ennek köszönhetően a belőle készült párna melegítő- és hűtőborogatásként egyaránt alkalmazható.

Lehűtve enyhítheti a fej- és fogfájást, de zúzódások vagy kisebb égési sérülések esetén is jól jöhet. Felmelegítve pedig segíthet csillapítani a menstruációs görcsöket, a hasi fájdalmat, valamint a nyak- és derékfájdalmat, sőt fülfájás esetén is sokan alkalmazzák.

A Zöldnek lenni jó oldal szerint használat előtt melegítéshez elegendő néhány percre mikrohullámú sütőbe tenni a párnát, míg hűtéshez érdemes egy zacskóba csomagolva a fagyasztóba helyezni.

Megmaradt a meggymag? Így készíthetsz belőle meggymagpárnát

A meggymag nemcsak természetes melegítő- vagy hűtőpárna tölteteként hasznosítható, hanem különféle kézműves alkotásokhoz, például textiljátékok kitöméséhez is kiváló választás. Ha szeretnéd újrahasznosítani, néhány egyszerű lépésben otthon is elkészítheted a saját meggymagpárnádat. Bár az előkészítés egy kis türelmet igényel, a végeredményért sokak szerint megéri a ráfordított idő.

  1. Első lépésként a megmaradt meggymagokat érdemes legalább 1-2 órán át tiszta vízben áztatni, hogy a rájuk ragadt gyümölcshús fellazuljon.
  2. Ezután egy nagyobb lábos vízhez adjunk 1-2 evőkanál szódabikarbónát, öntsük bele a magokat, és forraljuk az egészet pár percen keresztül.
  3. Amint kihűltek, a magokat többször szűrjük, majd dörzsöljük át, amíg nem lesz teljesen tiszta a felületük.
  4. A megtisztított magokat terítsük szét egy tálcán és hagyjuk 2-3 napig egy szellős, világos, napos helyen száradni.
  5. A száradás után nekiláthatunk a párna elkészítésének. Ehhez vágjunk ki két egyforma, tetszőleges méretű pamutvászon anyagot és varrjuk össze azokat három oldaluknál fogva.
  6. Ha ez kész, a nyitott oldalon töltsük meg a huzatot annyi meggymaggal, amennyivel lehet úgy, hogy még kényelmesen elférjenek.
  7. Zárjuk le a nyílást, és használhatjuk is meggymagpárnát – írja az Origo
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