Ne dobd ki a meggymagot! Így készíthetsz belőle házi gyógypárnát

A meggy elfogyasztása után a magok többnyire a szemetesben végzik, pedig érdemes lehet félretenni őket. Ezekből az apró magokból ugyanis egyszerűen készíthetsz meggymagpárnát, amelyet a népi gyógyászatban régóta használnak meleg vagy hideg borogatásként. Meggymagpárna: mutatjuk, mire használható, és hogyan készítheted el otthon.

A népi gyógyászat elfeledett kincse: mire jó a meggymagpárna és hogyan készül? Fotó: Cseh Gábor / Cseh Gábor/Vas Népe

Mire használható a meggymagpárna?

A meggymag egyik legnagyobb előnye, hogy hosszú ideig képes megtartani a meleget és a hideget is. Ennek köszönhetően a belőle készült párna melegítő- és hűtőborogatásként egyaránt alkalmazható.

Lehűtve enyhítheti a fej- és fogfájást, de zúzódások vagy kisebb égési sérülések esetén is jól jöhet. Felmelegítve pedig segíthet csillapítani a menstruációs görcsöket, a hasi fájdalmat, valamint a nyak- és derékfájdalmat, sőt fülfájás esetén is sokan alkalmazzák.

A Zöldnek lenni jó oldal szerint használat előtt melegítéshez elegendő néhány percre mikrohullámú sütőbe tenni a párnát, míg hűtéshez érdemes egy zacskóba csomagolva a fagyasztóba helyezni.

Megmaradt a meggymag? Így készíthetsz belőle meggymagpárnát

A meggymag nemcsak természetes melegítő- vagy hűtőpárna tölteteként hasznosítható, hanem különféle kézműves alkotásokhoz, például textiljátékok kitöméséhez is kiváló választás. Ha szeretnéd újrahasznosítani, néhány egyszerű lépésben otthon is elkészítheted a saját meggymagpárnádat. Bár az előkészítés egy kis türelmet igényel, a végeredményért sokak szerint megéri a ráfordított idő.