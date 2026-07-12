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A Bon-Bon jelentette be: meghalt Szolnoki Péter

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 12. 09:00 / FRISSÍTÉS: 2026. július 12. 09:15
gyászbon - bon
Súlyos betegségben hunyt el. Szolnoki Péter halála miatt gyászba borultak a szívek.
Bors
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Meghalt Szolnoki Péter, súlyos betegségben vesztette életét a Bon-Bon énekese - tudatta a család közleményét a zenekar.

Szolnoki Péter hatalmas űrt hagyott maga után
Szolnoki Péter hatalmas űrt hagyott maga után / Fotó: Szabolcs László

Szolnoki Péter halála

Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy Szolnoki Péter szeretett apa, társ, barát, énekes-dalszerző, előadóművész a mai napon, életének 57. életévében súlyos betegség következtében elhunyt. Megkérünk minden kedves rajongót, ismerőst, barátot és a sajtó munkatársait, hogy tiszteljék a család és a Bon-Bon zenekar mély gyászát ezekben a nehéz napokban, és részvétnyilvánításukat a közösségi oldalakon fejezzék ki.
Az űr, amely most keletkezett nem fejezhető ki szavakban, a fájdalom mérhetetlen a szívünkben.
Szolnoki Péter családja és 
Török Tamás

- írták a közleményben.

Bár májusban még fergeteges koncertet adott a Bon-Bon 30. születésnapja alkalmából, júliusban már minden fellépését le kellett mondania Szolnoki Péternek. Ekkor már tudni lehetett, hogy nagy a baj, most pedig gyászba borultak a szívek.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu