Szívszorító látványt nyújt Berki Krisztián sírja: Ma lenne 46 éves az izomceleb

Ma ünnepelné 46. születésnapját Berki Krisztián, akinek tragikus halála több mint három évvel ezelőtt az egész országot megrázta. A megosztó médiaszemélyiség emléke azonban máig él azok szívében, akik szerették, ezért születésnapja alkalmából stábunk is ellátogatott a sírjához.

Berki Krisztián sírja a születésnapján (Fotó: Tumbász Hédi)

Berki Krisztián halála az egész országot megrázta

Berki Krisztián sírhelye már első pillantásra is különleges. Nem csupán egy egyszerű nyughely, hanem egy olyan emlékhely, amelyet a családtagok, barátok és tisztelők szeretettel alakítottak az évek során. A sírkövet számos angyalszobor és megható üzenet díszíti, amelyek mind azt üzenik: Berki Krisztiánt a mai napig nem felejtették el.

Rengeteg angyalka díszeleg a sírkövön (Fotó: Tumbász Hédi)

Berki Krisztián lánya, Nati rajza és írása is a sírhelyet díszíti

A síremléken Krisztián egyik fényképe és saját aláírása is helyet kapott, ami még személyesebbé teszi a nyughelyet. Az egyik legmeghatóbb részlet azonban kétségkívül a nagyobbik lánya, Nati szeretetének kézzelfogható nyoma. Nati korábban egy saját készítésű rajzot, és egy üzenetekből álló vászonképet is elhelyezett édesapja sírján. A gyermeki szeretetből készült alkotások még ma is ott láthatók, ám az idő múlása sajnos nyomot hagyott rajtuk. A régebbi vásznon a feliratot az évek alatt a sok eső szinte teljesen elmosta, a kép keretének alsó része pedig megrongálódott, részben le is vált. Mindez egyszerre szomorú és megható emlékeztetője annak, mennyi idő telt el Krisztián halála óta, és hogy lánya már hosszú évek óta csak így tud kapcsolatban maradni az édesapjával.

A sírnál friss virágok is láthatók, ami arra utal, hogy a család és a tisztelők rendszeresen felkeresik a nyughelyet. A látvány ugyanakkor szívszorító is: néhány virág a földre került, feltehetően a napokban fújó erős szél sodorhatta ki őket a vázából.

Nati egyik vászna az évek során megrongálódott (Fotó: Tumbász Hédi)

Berki Krisztián sírja rengeteg emléket őriz

Berki Krisztián 2022 májusában, mindössze 41 évesen hunyt el váratlanul. Halála az egész országot megrázta, hiszen még azok is megdöbbentek a tragédián, akik korábban sokszor bírálták. Élete során rengeteg vitát kavart, mégis kevesen voltak, akik annyira a figyelem középpontjában tudtak maradni, mint ő.