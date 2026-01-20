Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Ennél cukibbat ma nem látsz: fotón Békefi Viki és Feng Y Ou tündéi kislánya

Békefi Viki
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 15:15
Feng Ya OuMei Lizakikapcsolódás
A kis Liza elragadóan fest. Békefi Viki és családja kikapcsolódik.

Békefi Viki és Feng Ya Ou kislányukkal rengeteg időt töltenek együtt, hármasban mióta megszületett. Már megannyi fotón láthattuk őket, a kis Liza pedig már hatalmasat nőtt.

Békefi Viki
Békefi Viki és Yang Fe Ou kislánya, Liza már két és fél éves
Fotó: archív / hot! magazin

Békefi Viki és családja kikapcsolódik

Tavaly nyár elején lett kétéves a sztárpár gyermeke, Mei Liza, aki sokszor elragadja a reflektorfényt szüleitől, cuki bájával és aranyos tekintetével. Bár a mostani kép is hármójukról készült, nem lehet figyelmen kívül hagyni a cumit kezében tartó csöppséget.

Mások is észrevették Békefi Viki és Yang Fe Ou kislányában rejlő bájt és hozzá is szóltak a fotóhoz.

De nagy csajszi már és hogy pózol megzabálom

- írta egyikük.

Békefi Viki sem tud betelni vele és férjével sem, ezt írta: 3 nap pihi a szerelmeimmel.”

Az idő gyorsan telik, mint a a is Liza tegnap született volna, pedig már több, mint két év is eltelt azóta, de a család kedve töretlen. Íme a fotó, hagyd, hogy Vikiék kislánya a te szíved is elrabolja:

 

