Ennél cukibbat ma nem látsz: fotón Békefi Viki és Feng Y Ou tündéi kislánya

Békefi Viki és Feng Ya Ou kislányukkal rengeteg időt töltenek együtt, hármasban mióta megszületett. Már megannyi fotón láthattuk őket, a kis Liza pedig már hatalmasat nőtt.
Tavaly nyár elején lett kétéves a sztárpár gyermeke, Mei Liza, aki sokszor elragadja a reflektorfényt szüleitől, cuki bájával és aranyos tekintetével. Bár a mostani kép is hármójukról készült, nem lehet figyelmen kívül hagyni a cumit kezében tartó csöppséget.
Mások is észrevették Békefi Viki és Yang Fe Ou kislányában rejlő bájt és hozzá is szóltak a fotóhoz.
De nagy csajszi már és hogy pózol megzabálom
- írta egyikük.
Békefi Viki sem tud betelni vele és férjével sem, ezt írta: „3 nap pihi a szerelmeimmel.”
Az idő gyorsan telik, mint a a is Liza tegnap született volna, pedig már több, mint két év is eltelt azóta, de a család kedve töretlen. Íme a fotó, hagyd, hogy Vikiék kislánya a te szíved is elrabolja:
