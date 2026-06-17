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Békefi Viki heteken belül szül, a rajongóktól kér segítséget

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Békefi Viki
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 17. 19:30
házbabavárás
Hatalmas az izgalom Feng Ya Ou és Békefi Viki háza táján, hiszen bármelyik pillanatban megérkezhet a második kislányuk. A házaspárnak azonban nemcsak a babavárás utolsó heteivel, hanem egy igencsak elhúzódó, kaotikus házfelújítással is meg kell küzdenie.
Bors
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Idén februárban robbant a boldog hír, miszerint kétszeres édesanya lesz Békefi Viki, májusban pedig az is kiderült, hogy az első gyermekük, Bella után ismét egy kislánnyal bővül a család. A felhőtlen örömbe azonban komoly stresszforrás is vegyül. Békefi Viki és Feng Ya Ou eredeti tervei szerint az új, tágas családi fészeknek már rég készen kellett volna lennie, hogy a pici érkezésére minden a helyére kerüljön. A valóság és az építőipar viszont csúnyán közbeszóltak: az építkezés katasztrofálisan megcsúszott, és mostanra kétségessé vált, hogy fedél lesz-e a fejük felett, mire hazatérnek a kórházból.

Békefi Viki és Feng Ya OU, megjelenés: június 17, előtte ne használd!
Békefi Viki kislánya után még egy kislánnyal várandós (Fotó: hot! magazin )

Békefi Viki és férje mutatta meg a romokban álló házukat

Az énekesnő a közösségi oldalán, egy őszinte és egyben humoros helyzetjelentésben avatta be a követőit a jelenlegi áldatlan állapotokba. Viki nem szépítette a dolgokat, nyers őszinteséggel mutatta meg, mekkora a fejetlenség náluk.

30 napon belül megszületik a második kislányunk, de még mindig nem tudjuk, sikerül-e addig beköltöznünk az új házunkba. Na, mutatom, hogy állunk...

 – kezdte feszült, mégis optimista beszámolóját a kismama.

A valódi komforttól még fényévekre vannak

Bár a burkolási munkálatok szerencsére jól haladnak, és már egy-két lámpa is a helyére került, a lakhatási engedélytől és a valódi komforttól még fényévekre van az épület. 

A burkolás nagyon jól halad. Beltéri ajtók kb. egy hónap múlva érkeznek. Már egy-két lámpa is felkerült. A gépészet még nincs bent. A kád még nincs a helyén, mert várunk a kéményre. A lépcső még így áll, korlátunk sincs. A teraszburkolás elvileg két héten belül elkészül. Tető viszont még nem lesz rajta, de ami késik. Addig is felcsapjuk a napszemcsót

– jegyezte meg viccesen Békefi Viki TikTok-videójában, aki próbálja a jókedvét megőrizni a kaotikus helyzetben.

A kertben a térkövezés előkészítése ugyan már zajlik, de a legnagyobb fejtörést egy hatalmas földdomb okozza a családnak, amivel egyszerűen nem tudnak mit kezdeni. Az énekesnő elárulta, hogy első lépésként mindenképpen kigazolják a területet, de a folytatást illetően teljesen tanácstalanok, ezért a rajongóik segítségét és tippjeit kérte a közösségi médiában.

Vajon sikerül a terv, vagy kénytelenek lesznek dobozok között, egy félkész házban berendezni a babaszobát? Az idő vészesen fogy, a visszaszámlálás elkezdődött!

@viktoriabekefi Építkezés vs. babavárás… 😃❤️ Szerintetek sikerül beköltöznünk? 😄❤️ Dombra ötletek? 😃 #építkezés #pregnantlife #family #fengék #fyp @YA OU ♬ Youre So Fine - KØRP

 

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