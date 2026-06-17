Békefi Viki heteken belül szül, a rajongóktól kér segítséget

Idén februárban robbant a boldog hír, miszerint kétszeres édesanya lesz Békefi Viki, májusban pedig az is kiderült, hogy az első gyermekük, Bella után ismét egy kislánnyal bővül a család. A felhőtlen örömbe azonban komoly stresszforrás is vegyül. Békefi Viki és Feng Ya Ou eredeti tervei szerint az új, tágas családi fészeknek már rég készen kellett volna lennie, hogy a pici érkezésére minden a helyére kerüljön. A valóság és az építőipar viszont csúnyán közbeszóltak: az építkezés katasztrofálisan megcsúszott, és mostanra kétségessé vált, hogy fedél lesz-e a fejük felett, mire hazatérnek a kórházból.
Az énekesnő a közösségi oldalán, egy őszinte és egyben humoros helyzetjelentésben avatta be a követőit a jelenlegi áldatlan állapotokba. Viki nem szépítette a dolgokat, nyers őszinteséggel mutatta meg, mekkora a fejetlenség náluk.
30 napon belül megszületik a második kislányunk, de még mindig nem tudjuk, sikerül-e addig beköltöznünk az új házunkba. Na, mutatom, hogy állunk...
– kezdte feszült, mégis optimista beszámolóját a kismama.
Bár a burkolási munkálatok szerencsére jól haladnak, és már egy-két lámpa is a helyére került, a lakhatási engedélytől és a valódi komforttól még fényévekre van az épület.
A burkolás nagyon jól halad. Beltéri ajtók kb. egy hónap múlva érkeznek. Már egy-két lámpa is felkerült. A gépészet még nincs bent. A kád még nincs a helyén, mert várunk a kéményre. A lépcső még így áll, korlátunk sincs. A teraszburkolás elvileg két héten belül elkészül. Tető viszont még nem lesz rajta, de ami késik. Addig is felcsapjuk a napszemcsót
– jegyezte meg viccesen Békefi Viki TikTok-videójában, aki próbálja a jókedvét megőrizni a kaotikus helyzetben.
A kertben a térkövezés előkészítése ugyan már zajlik, de a legnagyobb fejtörést egy hatalmas földdomb okozza a családnak, amivel egyszerűen nem tudnak mit kezdeni. Az énekesnő elárulta, hogy első lépésként mindenképpen kigazolják a területet, de a folytatást illetően teljesen tanácstalanok, ezért a rajongóik segítségét és tippjeit kérte a közösségi médiában.
Vajon sikerül a terv, vagy kénytelenek lesznek dobozok között, egy félkész házban berendezni a babaszobát? Az idő vészesen fogy, a visszaszámlálás elkezdődött!
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