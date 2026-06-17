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Békefi Viki és Feng Ya Ou elárulta születendő gyermekük becenevét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Békefi Viki
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 17. 13:02
Feng Ya Oubabavárás
Úton van a népszerű énekes házaspár második gyermeke. Békefi Vikit és Feng Ya Ou-t hihetetlen boldogság és izgalom járja át a babavárás alatt.
N. V.
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Békefi Viki és Feng Ya Ou második gyermeküket várják. A családot hihetetlen boldogság és izgalom járja át a babavárás alatt.

Békefi Vikiék második kislányukat várják
Békefi Viki és Feng Ya Ou majd kicsattan a boldogságtól (Fotó:  hot! magazin/Szabolcs László)
  • Békefi Vikinek és Feng Ya Ou-nak ismét kislánya lesz
  • A baba nevét kislányuk, Mei Liza választotta ki
  • Fontosak számukra a hagyományok, így a kicsi is kap majd egy kínai keresztnevet

Békefi Viki és Feng Ya Ou izgatottan várják második gyermeküket

Tudatosan készült a családbővítésre a házaspár, így a büszke kismama arcáról letörölhetetlen volt a mosoly, amikor megtudta, hogy érkezik a baba.

Szerettünk volna kistesót, így hatalmas boldogság számunkra, hogy Lizi után ő is elsőre összejött. Számoltuk a napokat az első vizsgálatig, hogy biztossá váljon a várandósságom, és végre elmondhassuk a családunknak 

– kezdte Békefi Viki énekesnő a hot!-nak.

A baba érkezését az elsők között Békefi Viki és Feng Ya Ou kislánya tudta meg, aki – meglepő módon – titokban tartotta az örömhírt.

„Egész nap beszél, mégsem mondta el senkinek. Amikor eljött a bejelentés pillanata, büszkén állt mellénk, és mesélte mindenkinek, hogy hamarosan úton van a tesója, Spagi.”

Annyit elárultak, hogy ő is kap majd egy kínai keresztnevet
A baba nevét még nem szeretnék nyilvánosságra hozni (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Bár a baba nevét egyelőre nem szeretnék nyilvánosságra hozni, annyit elárultak, hogy hosszú ideig nem tudtak dönteni két név közül.

Azt biztosan tudjuk, hogy a beceneve Spagi lesz, teljesen mindegy, hogy milyen keresztnevet kap. A két variáció közül végül Lizi döntötte el, hogy melyik legyen a befutó

 – árulta el Ya Ou.

„Azt a nevet választotta, amihez az apukája ragaszkodott – mesélte a kismama. – Meg is kérdeztem tőle, hogy „Apukád beszélt rá?” Rávágta, hogy igen!”

A szép családi hagyomány folytatásaként a házaspár úgy döntött, hogy a kicsi is osztozik majd egy különleges szokásban.

Neki is lesz egy kínai keresztneve, pont úgy, mint a nővérének. Ezt még hivatalosan be kell jegyeztetnünk, de már intézzük az ügyet. Több rosszullétem volt az elején, és kevesebb súlyt szedtem fel. A meleg kissé megvisel, ám nem szeretnék panaszkodni. Ennek ellenére minden pillanatát pozitívnak érzem, mivel a babavárás időszaka leírhatatlan boldogsággal tölt el 

– mondta Viki, aki szerint ez a várandósság teljesen más, mint az előző. 

Elevenebb gyermekre számítanak
Boldogsággal tölti el őket a babavárás (Fotó:  hot! magazin/Szabolcs László)

A szülők egyelőre nem terveznek változtatni a nevelési elveiken a második gyermekük érkezésével.

„Lizi egy tükörkép a számunkra, akin látjuk, hogy jó úton járunk szülőként. Ha a pici feleannyira örökli a természetét, már azzal is tökéletesen elégedettek és boldogok leszünk” – mesélte Ya Ou.

„Alkalmazkodunk majd hozzá. Spagi sokkal többet mozog a pocakomban, így elevenebb gyerkőcre számítunk” – tette hozzá Viki.

Mei Liza viselkedése példamutató a kortársai számára, amiről az édesapa is nagy büszkeséggel mesélt.

Az osztozkodás teljesen természetes nála; automatikusan megkínálja a többi gyereket. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy van saját akarata, és ha a helyzet úgy kívánja, megvédi magát.

„Építkezünk, úgyhogy a mindennapi munkák mellett keveset pihenek. Ráadásul mostanában egyre nehezebben alszom, mert éjszaka nagyon eleven a kisasszony odabent” – árulta el a kismama.

„Én már a kapcsolatunk elején tudtam, hogy ha egyszer családot alapítunk, Viki minden feladatot és kihívást tökéletesen elbír majd” – fűzte hozzá Ya Ou elismerően.

A frissen megjelent hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket találsz! (Fotó: hot! magazin)

 

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