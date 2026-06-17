Békefi Viki és Feng Ya Ou elárulta születendő gyermekük becenevét

Békefi Viki és Feng Ya Ou második gyermeküket várják. A családot hihetetlen boldogság és izgalom járja át a babavárás alatt.
Tudatosan készült a családbővítésre a házaspár, így a büszke kismama arcáról letörölhetetlen volt a mosoly, amikor megtudta, hogy érkezik a baba.
Szerettünk volna kistesót, így hatalmas boldogság számunkra, hogy Lizi után ő is elsőre összejött. Számoltuk a napokat az első vizsgálatig, hogy biztossá váljon a várandósságom, és végre elmondhassuk a családunknak
– kezdte Békefi Viki énekesnő a hot!-nak.
A baba érkezését az elsők között Békefi Viki és Feng Ya Ou kislánya tudta meg, aki – meglepő módon – titokban tartotta az örömhírt.
„Egész nap beszél, mégsem mondta el senkinek. Amikor eljött a bejelentés pillanata, büszkén állt mellénk, és mesélte mindenkinek, hogy hamarosan úton van a tesója, Spagi.”
Bár a baba nevét egyelőre nem szeretnék nyilvánosságra hozni, annyit elárultak, hogy hosszú ideig nem tudtak dönteni két név közül.
Azt biztosan tudjuk, hogy a beceneve Spagi lesz, teljesen mindegy, hogy milyen keresztnevet kap. A két variáció közül végül Lizi döntötte el, hogy melyik legyen a befutó
– árulta el Ya Ou.
„Azt a nevet választotta, amihez az apukája ragaszkodott – mesélte a kismama. – Meg is kérdeztem tőle, hogy „Apukád beszélt rá?” Rávágta, hogy igen!”
A szép családi hagyomány folytatásaként a házaspár úgy döntött, hogy a kicsi is osztozik majd egy különleges szokásban.
Neki is lesz egy kínai keresztneve, pont úgy, mint a nővérének. Ezt még hivatalosan be kell jegyeztetnünk, de már intézzük az ügyet. Több rosszullétem volt az elején, és kevesebb súlyt szedtem fel. A meleg kissé megvisel, ám nem szeretnék panaszkodni. Ennek ellenére minden pillanatát pozitívnak érzem, mivel a babavárás időszaka leírhatatlan boldogsággal tölt el
– mondta Viki, aki szerint ez a várandósság teljesen más, mint az előző.
A szülők egyelőre nem terveznek változtatni a nevelési elveiken a második gyermekük érkezésével.
„Lizi egy tükörkép a számunkra, akin látjuk, hogy jó úton járunk szülőként. Ha a pici feleannyira örökli a természetét, már azzal is tökéletesen elégedettek és boldogok leszünk” – mesélte Ya Ou.
„Alkalmazkodunk majd hozzá. Spagi sokkal többet mozog a pocakomban, így elevenebb gyerkőcre számítunk” – tette hozzá Viki.
Mei Liza viselkedése példamutató a kortársai számára, amiről az édesapa is nagy büszkeséggel mesélt.
Az osztozkodás teljesen természetes nála; automatikusan megkínálja a többi gyereket. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy van saját akarata, és ha a helyzet úgy kívánja, megvédi magát.
„Építkezünk, úgyhogy a mindennapi munkák mellett keveset pihenek. Ráadásul mostanában egyre nehezebben alszom, mert éjszaka nagyon eleven a kisasszony odabent” – árulta el a kismama.
„Én már a kapcsolatunk elején tudtam, hogy ha egyszer családot alapítunk, Viki minden feladatot és kihívást tökéletesen elbír majd” – fűzte hozzá Ya Ou elismerően.
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