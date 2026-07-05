Krisz Rudi megszólalt Azahriah-ról és Desh-ről: „Háromszor annyi koncertem van, mint nekik”

Kreisz Rudolf, vagy ahogy a közönsége ismeri, Krisz Rudi a 2000-es évek könnyűzenei világának megkerülhetetlen alakja volt. Azóta sem tűnt el a köztudatból, sőt! Pár napja óriási koncertet adott a Plázs Siófok színpadán. A mai napig óriási népszerűségnek örvendő énekes, nemrég a Közmédia podcast műsorában adott interjút, ahol többek között szó esett arról, hogyan áll hozzá a mai felgyorsult világhoz a zenei ipart illetően, illetve kendőzetlen őszinteséggel azt is kimondta, hogy bizony sokkal több koncertfelkérést kap, mint például egy Azahriah. De emellett kifejtette véleményét arról is, miben látja ő egy produkció értékét szemben a mai felkapott előadókkal.

Krisz Rudi őszintén elmondta véleményét Azahriah, Desh személyéről (Forrás: Youtube)

Krisz Rudi többet koncertezik mint Azahriah

A népszerű énekes elárulta, miért nincsenek közösségi oldalai, melyik az a platform, amire mégis rákényszerül tartalmat gyártani, de azt sem rejtette véka alá, hogy mit gondol a mai fiatal előadókról.

Rámszólnak! Ugye menedzsemntekkel dolgozunk, jönnek a nagy koncertek, és kell, hogy picit ott legyek a köztudatban. Nem voltam soha ilyen magamutogató, persze kell, hogy egy előadó exhibicionista legyen, de ezt én csak a színpadon tudom megélni. Amúgy visszahúzódó se vagyok, de minden áron nem akarom magamat mutogatni (..) Nincs TikTokom és Instagram oldalam se. Facebookom van, mert még 10 éve szóltak, hogy Facebook legalább legyen, mivel ott meg kell osztani a plakátokat, meg a szervezők kérik, hogy a helyszínekről csináljak egy-egy videót (..) Az, hogy felkelek és jó csinálok egy Barba Negra nagykoncertet ezzel közel sem lehet jegyet eladni. És én nem vagyok annyira napi aktuális előadó, mint például Desh vagy Azahriah, Dzsúdló, vagy egy ByeAlex

– mondta Krisz Rudi, majd egy határozott kijelentéssel folytatta:

Azahriah hazánk egyik legnépszerűbb fiatal előadója (Fotó: Vas népe)

Attól függetlenül rengeteg a koncertem, sőt ezt túlzás nélkül állítom, hogy háromszor annyi koncertem van, mint nekik. Nyilván más árkategóriába is megy, most nem akarok ennyire részletekről beszélni. De én nem feltétlen abba látom egy produkció értékét, hogy hatalmas nagy csinnadratta legyen körülötte, táncosokkal, óriási színpad technikával meg fényekkel. A mai előadások inkább erről szólnak. Én szeretek zenélni, szeretek egy szál zongorában énekelni, nálunk ez inkább a zenélésről szól és az meg nem igényel ekkora show-t (..) Szerencsénkre nekünk ettől is működik, hogy picit még a régi világot tartjuk fent (..)

– nyilatkozta Krisz Rudi.