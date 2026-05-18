"Vannak pillanatok, amikor a betegség háttérbe szorul" – Krisz Rudi aranyozta be Nárcisz napját a kórházban

Nárcisz ajándékot is kapott Ruditól, egy plüss rókát és csokit vitt neki az énekes, sőt még énekelt is neki egy kicsit. Ráadásul utána közvetlenül kezdődött a kórházi zeneterápia, így az egész nap nagyon tartalmasan, dallamokkal tele telt el.

Molnár Emese és Nárcisz 8 éve ápol szoros barátságot egymással - Emese tavaly még Nárcisz szalagavatóján is részt vett

"Nárcisz nagyon fontos szerepet tölt be az életemben"

Ahogy Emese fogalmaz, ez a barátság első látásra szerelem volt, mintha mindig is ismerték volna egymást. Lényegében napi szintű kapcsolat van közöttük Nárcisszal, a találkozások pedig mindig rengeteget adnak és tanítanak a fiatal édesanyának is.

Nekem Nárcisz nagyon fontos szerepet tölt be az életemben. Most lesz közös tetoválásunk is, pedig azt tudni kell, hogy nekem nincs még egy sem. Amikor Nárcisz intenzívre került a szalagavatója után, akkor ígértem meg neki, hogy lesz egy közös tetoválásunk, csak legyen először jobban

— mesélte a lapunknak Emese.

Emese korábban irodavezetőként dolgozott, most egy saját vállalkozást vezet, de jövőbeli tervei között szerepel, hogy sajátos nevelési igényű gyerekekkel szeretne foglalkozni. A baráti társaságukkal gondolkoznak azonban azon is, hogy az érettségi után mit tudna Nárcisz csinálni, ő ugyanis szeretne valamit alkotni, létrehozni. Nárcisz ugyanis nem tárgyakat kér, hanem lehetőséget. Nem azt kéri, hogy fizessék ki mások például a nyelvtanfolyama árát, hanem szeretné megteremteni magának.

Ezt ma nagyon sok egészséges ember nem tudja megtenni. Nagyon sok emberben nincs annyi kitartás és erő, ami benne van. Nagyon sokat tanulhatok én is tőle, mert az én problémáim, amin nap mint nap idegeskedek, eltörpül ahhoz képest, amin ő lelkileg és fizikailag keresztül megy. Úgy kezel helyzeteket, hogy néha azt mondom, ehhez még nekem is sokat kell fejlődnöm

— húzta alá Emese.

Nárcisz tehát tele van tervekkel: idegen nyelveket tanul, álma pedig az, hogy egyetemen tanulhasson tovább. A pszichológia különösen közel áll a szívéhez, mint mondta, szeretne ő is segíteni másokon, visszaadni mindazt a jót, amit ő is kap.