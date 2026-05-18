"Vannak pillanatok, amikor a betegség háttérbe szorul" – Krisz Rudi aranyozta be Nárcisz napját a kórházban

Lisztes Nárcisz március elején kórházba került, orvosai ugyanis jobbnak látták, ha kórházi megfigyelés alatt tartják a 19 éves nagybajomi lányt. Két hónap egy fehérre meszelt, steril kórteremben nem telik el könnyen, Nárcisz ismerősei azonban igyekeznek színessé tenné a bentlétet. Egykori osztályfőnöke és igazgatója is meglátogatta, sőt, egy tetoválóművésszel, Evelinnel még egy tetováláson is elkezdtek dolgozni a bent töltött hetek alatt. Az ápolók is szeretettel veszik körül a gyógyíthatatlan izomsorvadással együtt élő lányt, még arra is volt példa, hogy egyikőjük bevitte a kiskutyáját Nárciszhoz. A napokban újabb öröm érte, barátnője, Emese ugyanis egy meglepetésvendéggel érkezett hozzá.
Molnár Emese már 8 éve áll Nárcisz mellett jóban-rosszban egyaránt. Egy barátja által ismerte meg a súlyos izomsorvadással élő lány történetét, aki azóta azzal írta be magát a történelembe, hogy társaival egy időben, mindenféle könnyítés nélkül, ágyhoz kötve érettségizett le. Emese ott volt Nárcisz szalagavatóján, a születésnapjain, a névnapjain, amikor csak lehetősége van, meglátogatja a lányt. Pedig Heves és Nagybajom között legalább 320 kilométer a távolság. Mikor legutóbb beszélgettek Nárcisszal, szóba került, hogy készül egy Krisz Rudi koncertre, Nárcisz pedig elmondta neki, hogy ő is nagyon szereti a dalait. Emese fejébe azonnal szöget vert a gondolat és elintézte, hogy az énekes vele tartson a következő kórházi látogatása során.
Vannak pillanatok, amikor a betegség háttérbe szorul, és csak a szeretet marad. Nekem a múlthét péntek ilyen volt. Nehéz időszakon vagyok túl, ezért próbált Emese mosolyt csalni az arcomra. Rudi nem csak híres énekesként érkezett hozzám, hanem egy végtelenül kedves, közvetlen emberként. Nem nézte az óráját, nem sietett, nem 10 percre érkezett hozzám. Mesélt a kislányáról, a koncertekről, sőt, még a horoszkópokról és spirituális dolgokról is beszélgettünk. Olyan volt, mintha ezer éve ismernénk egymást, azonnal megvolt az összhang
— mesélte lapunknak a fiatal lány.
Nárcisz ajándékot is kapott Ruditól, egy plüss rókát és csokit vitt neki az énekes, sőt még énekelt is neki egy kicsit. Ráadásul utána közvetlenül kezdődött a kórházi zeneterápia, így az egész nap nagyon tartalmasan, dallamokkal tele telt el.
Ahogy Emese fogalmaz, ez a barátság első látásra szerelem volt, mintha mindig is ismerték volna egymást. Lényegében napi szintű kapcsolat van közöttük Nárcisszal, a találkozások pedig mindig rengeteget adnak és tanítanak a fiatal édesanyának is.
Nekem Nárcisz nagyon fontos szerepet tölt be az életemben. Most lesz közös tetoválásunk is, pedig azt tudni kell, hogy nekem nincs még egy sem. Amikor Nárcisz intenzívre került a szalagavatója után, akkor ígértem meg neki, hogy lesz egy közös tetoválásunk, csak legyen először jobban
— mesélte a lapunknak Emese.
Emese korábban irodavezetőként dolgozott, most egy saját vállalkozást vezet, de jövőbeli tervei között szerepel, hogy sajátos nevelési igényű gyerekekkel szeretne foglalkozni. A baráti társaságukkal gondolkoznak azonban azon is, hogy az érettségi után mit tudna Nárcisz csinálni, ő ugyanis szeretne valamit alkotni, létrehozni. Nárcisz ugyanis nem tárgyakat kér, hanem lehetőséget. Nem azt kéri, hogy fizessék ki mások például a nyelvtanfolyama árát, hanem szeretné megteremteni magának.
Ezt ma nagyon sok egészséges ember nem tudja megtenni. Nagyon sok emberben nincs annyi kitartás és erő, ami benne van. Nagyon sokat tanulhatok én is tőle, mert az én problémáim, amin nap mint nap idegeskedek, eltörpül ahhoz képest, amin ő lelkileg és fizikailag keresztül megy. Úgy kezel helyzeteket, hogy néha azt mondom, ehhez még nekem is sokat kell fejlődnöm
— húzta alá Emese.
Nárcisz tehát tele van tervekkel: idegen nyelveket tanul, álma pedig az, hogy egyetemen tanulhasson tovább. A pszichológia különösen közel áll a szívéhez, mint mondta, szeretne ő is segíteni másokon, visszaadni mindazt a jót, amit ő is kap.
