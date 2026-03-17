"Már nem élek együtt a kislányom anyukájával" - Krisz Rudi életének legnehezebb időszakáról beszélt

Krisz Rudi őszintén vallott életének mélypontjáról, kapcsolatának alakulásáról és arról is, hogy egy hajón dolgozott, amikor édesanyja eltávozott. A zenei élet ismert alakja Hevesi Tamás új podcast interjújában nyílt meg és megosztotta: már nincsen együtt gyermeke édesanyjával.

Krisz Rudi életének legnehezebb időszakáról beszélt

Az énekes életének mélypontjairól és mérföldköveiről beszélt az egy órás beszélgetésen. Elmondta, hogy volt, hogy egy hajón dolgozott és napokig nem evett. Ekkor talált rá Istenre és a vallás azóta is élete része. A legnagyobb vallomást azonban párkapcsolatával kapcsolatban osztotta meg, miszerint nincs már együtt Szilviával, kislánya édesanyjával. Volt szerelmével azonban a mai napig jó a viszony és rendkívül nagyra tartja a nőt.

2012-ben lehetett, amikor már kőkeményen benne voltam a hajózásban: abban az évben anyu elment. Nagyon korán egyébként, a 49-et se töltötte még be. Közben azt éreztem, otthon már nem vagyok sikeres. Hogy ott vagyok egy hajó alagsorában, a legalsó kabinban, ablak nélkül, a tengerszint alatt méterekkel, és nagyon magam alatt voltam. A párommal is akkor egy nagyon-nagyon nehéz időszakot éltem meg. Elhagyott, és azt éreztem, hogy nagyon magamra maradtam

– mesélte az interjúban, részletezve életének legnehezebb időszakát. Később bevallotta, annak ellenére, hogy nincs együtt Szilviával, megmaradt a jó viszony és a mai napig munkakapcsolatban állnak.

Már nem élek együtt a kislányom anyukájával, de nagyon-nagyon jó a kapcsolatom vele. Testvéri viszonyban vagyunk, szó szerint

– mondta.