Horrorház: emberi testeket olvaszt fel a tulaj

Egy philadelphiai rémségek házához köthető eltűnt nő korábban azt mondta egy barátjának, hogy a ház tulajdonosa egy „szociopata”, aki testek vegyszeres felolvasztásáról és vécén való lehúzásáról beszélt.

Fotó: Police.hu

A megdöbbentő új részlet kedden került napvilágra további információkkal együtt az eltűnt nőről, Blair Tonzelliről, aki 35 évesen tűnt el egy philadelphiai környékről 2023-ban. Tonzelli egy kallódó életmódot folytató nő volt, aki drog- és prostitúciós vádak miatt többször megfordult a börtönben, és kapcsolatba került egy „Raymond” nevű férfival, aki marihuánát árult.

A Raymond név a tavaly elhunyt, fétisfotósként és fűterjesztőként ismert R.C. Horsch-ra utal, aki korábban abban az otthonban élt a 44 éves fiával, Eugene Horsch-sal együtt. Tonzelli egyik barátja elmondta, hogy az eltűnt nő korábban otthoni ápolóként dolgozott a házban, és a fiút, Eugene-t „szociopatának” nevezte, aki olyan vegyszerekről beszélt, amelyek segítségével egy holttestet „olyan kicsire lehet zsugorítani, hogy le lehessen húzni a vécén”.

Tonzelli és Eugene később pénzügyi vitába keveredtek egy CashApp fiók miatt, és bár a férfi nem bántotta őt, olyan dolgokat mondott, amik arra utaltak, hogy másoknak már ártott. Eugene ellen jelenleg nincs vádemelés az ügyben, de a hatóságok látókörébe került Tonzelli, valamint apja nála jóval fiatalabb volt felesége, a 2016-ban 44 évesen eltűnt Amy McHale ügyében is. Eugene az apját hibáztatja a nők eltűnéséért.

Fotó: Philadelphiai Rendőrkapitányság

Az apa, R.C. Horsch, aki nyolcvanas éveiben halt meg, korábban illegális marihuánatermesztésért volt letartóztatva, és különös, provokatív tartalmú képek és videók készítésével vált ismertté, weboldalán büszkén állította, hogy szadomazo környezetben fotóz alig felöltözött nőket.

Eugene még mindig a házban lakott, amikor a rendőrség a hónap elején házkutatást tartott, miután barátnőjénél egy Tonzelli nevére kiállított hamis igazolványt találtak. A rendőrök később Tonzelli nevére szóló bankkártyákat találtak a házban, hamis igazolványok, drogok, fegyverek, vegyszeres hordók, emberi hamvakat tartalmazó urnák és a hírhedt sorozatgyilkosról, Ted Bundyról szóló dokumentumok mellett.