Aurelio párja kitálal, ilyen valójában a kapcsolatuk

A bajai fenegyerek hatalmas utat járt be az elmúlt másfél évben, amióta maga mögött hagyta börtönbüntetését. Aurelio édesapa és családfő lett, aki mindent megtesz azért, hogy szeretteit mindenféle téren biztonságban tudja. Igaz, ahogy minden családban, náluk is vannak viták, az Eskü, megváltozom! mai adásában az is kiderül, Niki mit gondol erről a nagy változásról.

Aurelio párja mindenben támogatja A Nagy Duett műsorban Nótár Mary oldalán sikert arató sztárapukát (Fotó: Máté Krisztián)

Aurelio szerelmi vallomást kapott

A valóságshow-hős a börtönben tudta meg, hogy édesapa lett, alig várta, hogy karjába vehesse kislányát. Aurelio első útja is a gyermekéhez vezetett, rögtön főállású apuka és családfő lett, miután rájöttek Sofi anyukájával, hogy egymásba szerettek. Nagy egyetértésben nevelik lányukat, még úgy is, hogy párja szerint a sztárapuka kontrollmániás.

„Szeretnék neked elmondani olyan dolgokat, amiket eddig nem mondtam” – kezdte vallomását szerelmének a TV2 reality-jében Aurelio párja, Niki, akit a TV2 sztárja szeretne feleségül venni.

Az egyik az, hogy nagyon büszke vagyok rád, amit felépítettél az életedben, arra főként, hogy te a nincsből is tudsz építkezni. Arra is nagyon büszke vagyok, hogy ekkora jellemfejlődésen mentél át, mert nagyon sok ember ilyen sorscsapás után a süllyesztőbe megy. Te viszont előnyt tudtál kovácsolni abból, amiket el kellett, hogy szenvedjél.

Párja szavaitól Aurelio Onorato Caversaccio sírni kezd, mert ilyeneket még sosem mondott neki szerelme, pedig ő mindig vágyik az elismerésre, a visszaigazolásra.

„Nagyon jó apuka vagy, nagyon-nagyon szeretünk! Sokáig azt gondoltam, hogy a boldog család a kislányom és én ketten leszünk, és ez így is volt. Aztán beléptél az életünkbe és veled lett igazán teljes az életünk. Remélem, hogy a változásod végleges és örökre egy boldog család lehetünk. Vannak néha kétségeim felőled, de bízom benne, hogy a jó útra térésed egy örök életen át fog tartani!”

Hogy mit szól párja vallomásához Aurelio, kiderül a mai Eskü megváltozom! – Aurelio legújabb epizódjában 21:30-tól a TV2-n!

@ripost.hu Aurelio édesanyja még a börtönben is fogta fia kezét! Aurelio anyjától azt kérték, fordítson hátat a fiának, ő azonban a legmélyebb ponton sem engedte el a kezét. Még akkor sem, amikor a valóságshow-hős börtönbe került. #ripost #aurelio #családidráma #anyafia #börtön #kitartás #fyp #sztárhírek ♬ eredeti hang – Ripost - Ripost







