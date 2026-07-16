Az 54 éves Carmen Electra újra a Playboyban: irtó dögös felvételek készültek a Baywatch sztárjáról

Harminc évvel első Playboy-szereplése után Carmen Electra ismét a legendás magazin hasábjain látható. A Baywatch egykori sztárja 54 évesen mondott igent a felkérésre, amely szerinte nemcsak a külsőről, hanem az önbizalomról, az újrakezdésről és az önazonosságról is szól.
Carmen Electra 30 évvel azután, hogy először szerepelt a Playboy magazinban, újra vállalta a felkérést. Az 54 éves szexszimbólum szerint a szépség, a nőiesség és az önbizalom nem az évektől függ, hanem attól, hogy valaki hogyan érzi magát a saját bőrében. Az évek során megtanulta elfogadni önmagát, és ma már nem mások elvárásai alapján hozza meg a döntéseit. A fotózás ezért számára nem a nosztalgiáról szólt, hanem arról, hogy megmutassa, az önbizalomnak nincs korhatára. Éppen ezért örömmel vállalta a jubileumi szereplést, amely számára egyszerre tisztelgés a múlt előtt és egy új korszak kezdete. A Page Six oldalán is megosztott képeken a tőle megszokott merész stílusban látható: bőrből készült ruhadarabokban, neccanyagokban és a Playboy ikonikus motívumaival kiegészített összeállításokban. A fotósorozatot Max Montgomery készítette.
A 2026-os nyári lapszámban Carmen Electra Playboy tanácsadóként is szerepel. A magazinban az olvasók szerelemmel, önbizalommal és újrakezdéssel kapcsolatos kérdéseire is válaszolt.
Ide kattintva lehet megnézni a volt Baywatch-szépség friss Playboy-fotóit.
Az interjúban elmondta, mit tanácsolna egy frissen elvált nőnek, aki attól tart, túl idős ahhoz, hogy új életet kezdjen. Carmen Electra szerint nincs olyan életkor, amikor le kellene mondani az örömről vagy az új élményekről. Arra biztat mindenkit, hogy ne féljen újra felfedezni önmagát, még akkor sem, ha mások ezt közhelyesnek tartják.
Carmen Electra neve az 1990-es években szinte egyet jelentett a Playboy magazinnal és a Baywatch sikersorozattal. A színésznő először 1996 májusában szerepelt a magazinban, amely hatalmas lendületet adott karrierjének, és rövid idő alatt a korszak egyik legismertebb szexszimbólumává tette. A mostani fotózást látva a rajongók örömmel fogadták visszatérését. A közösségi médiában számos hozzászóló méltatta a színésznő magabiztosságát, és úgy vélték, Carmen Electra harminc év után is megőrizte azt a karizmát, amely egykor világsztárrá tette.
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