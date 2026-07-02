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Hoppá, esküvőt vezetett le Arnold Schwarzenegger a Halászbástyán

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 02. 11:00
brad peytonesküvő
A forgatás romantikus fordulatot vett. Arnold Schwarzenegger nem csak filmezéssel tölti az időt Budapesten.
Bors
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Arnold Schwarzenegger Budapesten forgatja a The Kellys című filmet, ezért is tűnik fel rendszeresen Budapest különböző pontjain. A filmet Brad Peyton rendezi, aki múlt pénteken vette el kedvesét a Halászbástyán. A vendégek között a film szereplői is ott voltak, és a most megjelent felvételek szerint a szertartást maga Schwarzenegger vezette le.

 

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