Hoppá, esküvőt vezetett le Arnold Schwarzenegger a Halászbástyán

Arnold Schwarzenegger Budapesten forgatja a The Kellys című filmet, ezért is tűnik fel rendszeresen Budapest különböző pontjain. A filmet Brad Peyton rendezi, aki múlt pénteken vette el kedvesét a Halászbástyán. A vendégek között a film szereplői is ott voltak, és a most megjelent felvételek szerint a szertartást maga Schwarzenegger vezette le.
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