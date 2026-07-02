Hoppá, esküvőt vezetett le Arnold Schwarzenegger a Halászbástyán

Arnold Schwarzenegger Budapesten forgatja a The Kellys című filmet, ezért is tűnik fel rendszeresen Budapest különböző pontjain. A filmet Brad Peyton rendezi, aki múlt pénteken vette el kedvesét a Halászbástyán. A vendégek között a film szereplői is ott voltak, és a most megjelent felvételek szerint a szertartást maga Schwarzenegger vezette le.