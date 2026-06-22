Döbbenetes fotó készült a 84 éves Zoránról: A rajongók el sem hiszik, hogy így néz ki

Sztevanovity Zorán idén március elején lett 84 éves, de máig zenél, és úgy tűnik, a visszavonulásról hallani sem akar. A Kossuth-díjas zenész folyamatosan koncertezik, de a közösségi oldalakon nem túl aktív, így sok rajongója már jó ideje nem látta. Zorán kora ellenére azonban döbbenetes formában van, amit most Liptai Claudia mutatott meg a nagyközönségnek. Itt a hihetetlen fotó!

Zorán külseje mintha 2008 óta semmit sem változott volna, 20 évet is könnyedén letagadhatna (Fotó: MTI Zrt. Fotószerkesztőség)

Zorán és Hegyi Barbara közel 25 éve alkotnak egy párt, és úgy tűnik, a csaknem ugyanekkora korkülönbség egy pillanatig sem okozott gondot közöttük. Sőt, úgy tűnik a 84 éves Zoránt annyira fiatalon tartja a 60 éves színművésznő, hogy szinte már megállt felette az idő. A sztárpárról most Liptai Claudia a közösségi oldalán osztott meg egy közös fotót, és a kommentelők teljesen ledöbbentek a zenész láttán.

Barbarával sok év barátság után elmondhatjuk, hogy nincs túl sok közös képünk! Talán mert inkább beszélünk mint fotózkodunk. Na hát most lett. Ráadásul rávettük Zoránt, hogy csatlakozzon hozzánk egy kép erejéig. Megjegyzem, a színek együttállása a véletlen műve!

– írta a közös fotókhoz a műsorvezető, amire szinte azonnal özönleni kezdtek a kommentek.

Két csodás nő sem tudta túlragyogni Zoránt

Tény, hogy Zorán fiatalon is sok szívet elrabolt, és hatalmas rajongótábora volt, de ha ez lehetséges, ma ugyanannyira odavannak érte, mint akkor. Még Liptai Claudia és Hegyi Barbara ragyogó szépsége mellett is a zenész külseje foglalkoztatta leginkább a kommentelőket.

Atyaég de csinos mindenki! És bocsánat, hogy nem benneteket fényezlek, de a Zorán eszméletlen jóképű, még mindig

– írta egy lelkes rajongó.

„Zorán olyan jól néz ki, hogy simán letagadhat 20 évet. Jó egészséget kívánok!” – fűzte hozzá egy másik felhasználó.

„Hát igen, Zorán örök fiatal, mint egy ötvenes. Nagyon jól néz ki!” – tették még hozzá, amivel rengetegen értettek egyet.