Kiderült: ezért kellett Zoránnak az utolsó pillanatban lemondania a koncertjét

Gyakorlatilag az utolsó pillanatban érkezett a hír: Zorán szeptember 22-re, a Magyar Zene Házába tervezett koncertje betegség miatt elmarad, és egy későbbi időpontban, október 5-én kerül megrendezésre. Noha a korai pótidőpont bizakodásra adott okot, azért érthetően így is rettenetesen megijedtek az énekeslegenda rajongói, és nem igazán tudták elképzelni, mi is történhetett kedvencükkel. Nos, Zorán most Facebook-oldalán jelentkezett. Mint kiderült: a szeptemberi időjárás viselte meg a hangszálait, ezért nem vállalta be a fellépést.

– Sajnos a hangszálaim nem viselték jól ezt a szeptemberi hideget, pár napig pihentetnem kellett őket. Azért is döntöttünk a Magyar Zene Házával a halasztásról, mert fontosnak tartjuk, hogy mindig az önök által elvárt minőségben szólaljanak meg a dalok. Most is és turné többi állomásán is – olvasható a bejegyzésben.