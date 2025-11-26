Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Balázs Fecó halálát máig nem dolgozta fel Keresztes Ildikó: „Szerette a közönséget, és sajnos ennek lett az áldozata”

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 08:30
Jövő márciusban lenne hetvenöt éves a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekes. A zenész koronavírus-fertőzéssel került kórházba öt évvel ezelőtt, válságosra fordult az állapota, majd nem sokkal később elhunyt. Balázs Fecó halála óta a zenéjében él tovább – és természetesen a közönség emlékezetében.
November végén lesz öt éve, hogy örökre lehunyta szemét a legendás előadóművész, Balázs Fecó. A kollégáiban ma is élénken élnek a hozzá köthető emlékek, legyen az munka, dal vagy közös program.

Balázs Fecó halála mindenkit megrázott (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

„Még kezdő énekesnő voltam, és az OSZK Stúdióban tanultam énekelni, ahol ifj. Herrer Pál által ismertük meg egymást, aki a Korálban is volt tag. Palcsika révén közösen vettünk részt néhány házibuliban, ahol Fecó is ott volt” – kezdte a hot! magazinnak Keresztes Ildikó. „Amikor megismerkedtünk, Fecó már nagy sztár volt, és emlékszem, óriási dolog volt nekem, hogy egy ekkora ikonnal találkozhattam. Hatalmas ugrás, és mindketten egy kiadóhoz kerültünk akkor, aminek Szűcs Laci volt a vezetője”.

Ő találta ki, hogy adjuk elő közösen A csönd éve volt című dalt.

„Korábban ezért a szerzeményért Fecó már az 1986-os Interpop Fesztiválon szerzői díjat kapott. Ehhez képest egy kicsit szkeptikus voltam, de felénekeltük, én pedig nagyon boldog voltam. Arra pedig végképp nem számítottam, hogy ekkora siker lesz a közönségnél!”

Balázs Fecó Keresztes Ildikó szerint szerette a pontosságot

Ildikónak azóta is a repertoárjában van a sláger, sőt, amióta Fecó elment, minden koncertjén tart egy, az előadóról elnevezett blokkot.

Szoros baráti kapcsolat volt az övék (Fotó: archív/hot! magazin)

Nekem ő nem halt meg. Emiatt nem is szeretem azt mondani, hogy elhunyt vagy meghalt, mert olyan, mintha nem beszélnénk minden héten”.

Emlékszem, egy héttel az eltávozása előtt még az A38-on adtunk közösen egy akusztikus koncertet, majd utána, egy következő tévéfelvétel után került be a kórházba.

„Humoros ember volt, mindenből poént csinált. Szerette a pontosságot: öt percet késtem, és már megjegyezte! Nagyon szerette a közönséget, és sajnos ennek lett az áldozata. Állandóan vágyott a visszajelzésre és a szeretetre, sosem pihent, mert mindig ment, és csak adott magából, még a pandémia idején is”.

Keresztes Ildikó: „Amikor visszajöttem a műtétemből, az első bulim velük volt Egerben”

Balázs Fecó örökségét azóta a zenésztársai igyekeznek továbbvinni, ezért is döntöttek úgy, hogy a legendás szerző és előadó 75. születésnapjára emlékkoncertet szerveznek, amelyre 2026. május 9-én kerül sor a Papp László Budapest Sportarénában.

Közös koncerttel tisztelegnek a Korál és Balázs Fecó előtt (Fotó: archív/hot! magazin)

„Óriási öröm, hogy létrejöhet ez a koncert! Ráadásul egy kedves emlék fűz a Korál együtteshez: amikor visszajöttem a műtétemből, az első bulim velük volt Egerben. Az elmúlt évben is sokat játszottunk együtt”.

Az pedig külön boldogság, hogy a mai világban, ahol nagyon kevesen hallgatnak minőségi zenét, tudunk szervezni egy ilyen estet.

„Vallom, hogy az igazi értékeket nem lehet tönkretenni, nekem pedig feladatom, hogy továbbvigyem a magyar zenei gyöngyszemeket” – árulta el az énekesnő.

Emlékezzünk

A Korál – Balázs Fecó 75 Emlékkoncerten nem csak a zenekar lép fel: olyan sztárvendégek is adnak elő dalokat az énekestől és az együttestől, mint Zorán, Hobo, Keresztes Ildikó, Gubik Petra és Gudics Máté.

További érdekes történetekért keresd a legújabb hot! magazint (Fotó: hot! magazin)

 

