Zámbó Krisztián a kapcsolatáról vallott: „Háromszor is letérdeltem előtte”

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzsi szerint attól különleges a kapcsolatuk, hogy megtanulták egymás szeretetnyelvét.

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska a köröshegyi Tulipánosban (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzsi: őrülten szeretik egymást

„Mi nem klasszikus pár vagyunk, hiszen ha filmre vennénk a kapcsolatunkat, szappanopera lehetne belőle. Tizenhat év alatt sok mindenen mentünk keresztül. Volt, hogy eltávolodtunk egymástól, de a végén mindig visszataláltunk a másikhoz” – kezdte Krisztián a hot!-nak.

„Van, amikor harapjuk, karmoljuk egymást. Olykor előfordul, hogy összeveszve fekszünk le, de aztán összebújva ébredünk. Őrült szerelem a miénk, de úgy érzem, soha nem volt ilyen jó a kapcsolatunk, mint most” – tette hozzá Zámbó Krisztián párja, Zsuzska.

A modell korábban balesetet szenvedett, ezért fekvőgipszre ítélték. A nehéz időszakban Krisztián maximálisan mellette állt.

„Megviselt, hogy örökmozgó emberként nem tudom élni a megszokott mindennapjaimat. Krisztián a támaszom volt, mint egy gondoskodó komornyik, leste minden kívánságomat.”

Megtanulták kezelni a másikat (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Jól tudják, hogy bár tűz és víz a személyiségük, éppen ez az ellentét tartja életben köztük a lángot.

Mi abszolút ellentétek vagyunk, de pont ettől működünk, mert a köztünk lévő feszültség folyamatosan táplálja a szenvedélyt. Hajlamos vagyok a múlton rágódni, de Zsuzska segített nekem abban, hogy ezt elengedjem, és a jelenre figyeljek

– jegyezte meg az énekes.

Számukra az egymással eltöltött idő jelenti a legnagyobb feltöltődést. Úgy érzik, akkor kerek a világ, ha együtt vannak.

„Bár a nap huszonnégy órájában együtt vagyunk, akkor érezzük jól magunkat, ha egy percre sem válunk el” – mesélte Takács Zsuzsi, Zámbó Krisztián párja. – „A lábadozásom alatt Krisztián a boltba is magával vitt, hogy ne forduljak be, és együtt lehessünk.”

Krisztián többször is megkérte Zsuzska kezét (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

A férfi többször is feltette a nagy kérdést, de a gyűrű egyelőre mindig visszakerült a dobozba, így az „igen” még várat magára.

Háromszor is letérdeltem előtte, de mindig visszaadta a gyűrűt; úgy érezte, nem jött el az ideje. Tudtam, hogy meg kell várnunk a megfelelő pillanatot.

„Végre én is készen állok! – vágta rá a lány. – Egy meghitt, olaszos hangulatú esküvőt álmodtam meg a ságvári családi szőlőnkben. Elég lenne a legszűkebb kör, édesapám kertjéből hozott zöldségek és finom házi sonkák.”