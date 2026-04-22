Zámbó Krisztián a kapcsolatáról vallott: „Háromszor is letérdeltem előtte”

Zámbó Krisztián
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 10:00
Takács Zsuzsikakapcsolatházasság
Hosszú évek óta hullámvölgyek és egymásra találások jellemzik a kapcsolatukat. Zámbó Krisztiánék úgy érzik, hogy erősebbek, mint valaha.
N. V.
Zámbó Krisztián és Takács Zsuzsi szerint attól különleges a kapcsolatuk, hogy megtanulták egymás szeretetnyelvét.

Zámbó Krisztián és Zsuzska kiegészítik egymást
Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska a köröshegyi Tulipánosban

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzsi: őrülten szeretik egymást

„Mi nem klasszikus pár vagyunk, hiszen ha filmre vennénk a kapcsolatunkat, szappanopera lehetne belőle. Tizenhat év alatt sok mindenen mentünk keresztül. Volt, hogy eltávolodtunk egymástól, de a végén mindig visszataláltunk a másikhoz” – kezdte Krisztián a hot!-nak.

„Van, amikor harapjuk, karmoljuk egymást. Olykor előfordul, hogy összeveszve fekszünk le, de aztán összebújva ébredünk. Őrült szerelem a miénk, de úgy érzem, soha nem volt ilyen jó a kapcsolatunk, mint most” – tette hozzá Zámbó Krisztián párja, Zsuzska.

A modell korábban balesetet szenvedett, ezért fekvőgipszre ítélték. A nehéz időszakban Krisztián maximálisan mellette állt.

„Megviselt, hogy örökmozgó emberként nem tudom élni a megszokott mindennapjaimat. Krisztián a támaszom volt, mint egy gondoskodó komornyik, leste minden kívánságomat.”

Soha nem voltak ennyire boldogok Zámbó Krisztiánék
Megtanulták kezelni a másikat

Jól tudják, hogy bár tűz és víz a személyiségük, éppen ez az ellentét tartja életben köztük a lángot.

Mi abszolút ellentétek vagyunk, de pont ettől működünk, mert a köztünk lévő feszültség folyamatosan táplálja a szenvedélyt. Hajlamos vagyok a múlton rágódni, de Zsuzska segített nekem abban, hogy ezt elengedjem, és a jelenre figyeljek

– jegyezte meg az énekes.

Számukra az egymással eltöltött idő jelenti a legnagyobb feltöltődést. Úgy érzik, akkor kerek a világ, ha együtt vannak.

„Bár a nap huszonnégy órájában együtt vagyunk, akkor érezzük jól magunkat, ha egy percre sem válunk el” – mesélte Takács Zsuzsi, Zámbó Krisztián párja. – „A lábadozásom alatt Krisztián a boltba is magával vitt, hogy ne forduljak be, és együtt lehessünk.”

Zámbó Krisztián Takács Zsuzsi készen állnak a családalapításra
Krisztián többször is megkérte Zsuzska kezét

A férfi többször is feltette a nagy kérdést, de a gyűrű egyelőre mindig visszakerült a dobozba, így az „igen” még várat magára.

Háromszor is letérdeltem előtte, de mindig visszaadta a gyűrűt; úgy érezte, nem jött el az ideje. Tudtam, hogy meg kell várnunk a megfelelő pillanatot.

„Végre én is készen állok! – vágta rá a lány. – Egy meghitt, olaszos hangulatú esküvőt álmodtam meg a ságvári családi szőlőnkben. Elég lenne a legszűkebb kör, édesapám kertjéből hozott zöldségek és finom házi sonkák.” 

A családalapítás terén is mér­földkőhöz érkeztek. Eljött az a pont, amikor mindketten készen állnak a szülői szerepre.

„Mindig is tudtuk, hogy szeretnénk gyereket, de eddig nem számoltunk vele komolyan. De most már, ha jönni akar, akkor jöjjön, mi készen állunk fogadni őt” – mesélte Zsuzska.

„Eldőlt bennünk, hogy ha a Jóisten is úgy akarja, jöhet a trónörökös” – tette hozzá Krisztián. 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu