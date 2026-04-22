Zámbó Krisztián a kapcsolatáról vallott: „Háromszor is letérdeltem előtte”

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzsi szerint attól különleges a kapcsolatuk, hogy megtanulták egymás szeretetnyelvét.
„Mi nem klasszikus pár vagyunk, hiszen ha filmre vennénk a kapcsolatunkat, szappanopera lehetne belőle. Tizenhat év alatt sok mindenen mentünk keresztül. Volt, hogy eltávolodtunk egymástól, de a végén mindig visszataláltunk a másikhoz” – kezdte Krisztián a hot!-nak.
„Van, amikor harapjuk, karmoljuk egymást. Olykor előfordul, hogy összeveszve fekszünk le, de aztán összebújva ébredünk. Őrült szerelem a miénk, de úgy érzem, soha nem volt ilyen jó a kapcsolatunk, mint most” – tette hozzá Zámbó Krisztián párja, Zsuzska.
A modell korábban balesetet szenvedett, ezért fekvőgipszre ítélték. A nehéz időszakban Krisztián maximálisan mellette állt.
„Megviselt, hogy örökmozgó emberként nem tudom élni a megszokott mindennapjaimat. Krisztián a támaszom volt, mint egy gondoskodó komornyik, leste minden kívánságomat.”
Jól tudják, hogy bár tűz és víz a személyiségük, éppen ez az ellentét tartja életben köztük a lángot.
Mi abszolút ellentétek vagyunk, de pont ettől működünk, mert a köztünk lévő feszültség folyamatosan táplálja a szenvedélyt. Hajlamos vagyok a múlton rágódni, de Zsuzska segített nekem abban, hogy ezt elengedjem, és a jelenre figyeljek
– jegyezte meg az énekes.
Számukra az egymással eltöltött idő jelenti a legnagyobb feltöltődést. Úgy érzik, akkor kerek a világ, ha együtt vannak.
„Bár a nap huszonnégy órájában együtt vagyunk, akkor érezzük jól magunkat, ha egy percre sem válunk el” – mesélte Takács Zsuzsi, Zámbó Krisztián párja. – „A lábadozásom alatt Krisztián a boltba is magával vitt, hogy ne forduljak be, és együtt lehessünk.”
A férfi többször is feltette a nagy kérdést, de a gyűrű egyelőre mindig visszakerült a dobozba, így az „igen” még várat magára.
Háromszor is letérdeltem előtte, de mindig visszaadta a gyűrűt; úgy érezte, nem jött el az ideje. Tudtam, hogy meg kell várnunk a megfelelő pillanatot.
„Végre én is készen állok! – vágta rá a lány. – Egy meghitt, olaszos hangulatú esküvőt álmodtam meg a ságvári családi szőlőnkben. Elég lenne a legszűkebb kör, édesapám kertjéből hozott zöldségek és finom házi sonkák.”
A családalapítás terén is mérföldkőhöz érkeztek. Eljött az a pont, amikor mindketten készen állnak a szülői szerepre.
„Mindig is tudtuk, hogy szeretnénk gyereket, de eddig nem számoltunk vele komolyan. De most már, ha jönni akar, akkor jöjjön, mi készen állunk fogadni őt” – mesélte Zsuzska.
„Eldőlt bennünk, hogy ha a Jóisten is úgy akarja, jöhet a trónörökös” – tette hozzá Krisztián.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.