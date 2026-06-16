Elmaradhat a Viczián Vikiék nyári esküvője? Egyre több a gyanús jel

Viczián Viki és Somhegyi Krisztián volt a nagybetűs sztárpár sok fiatal rajongó szemében. Ezért volt akkora meglepetés, amikor tavaly bejelentették, hogy az eljegyzés után külön utakon folytatják. Pár hónapig el is tűntek a közösségi oldalakról, mivel megpróbáltak magukon dolgozni, ám idén, év elején már arról szóltak a hírek, hogy ismét egymásra találtak. Nagy volt az öröm, mivel így a nyári esküvő is megrendezésre kerülhetne.

Viczián Viki párja, Somhegyi Krisztián csak egy haveri kikapcsolódást tervez a nyárra (Fotó: Bors)

Viczián Viki a nyári terveiről vallott

A közösségi oldalán mesélt programjairól az influenszer, aki az esküvőt nem is említette. Azért is furcsa ez, mivel korábban nyíltan beszéltek Krisztiánnal arról, hogy a nyáron mindenképp szeretnék megtartani a nagy napot.

Szerintem nagyon sehova nem fogunk menni, maximum a Balatonra. A fiúk terveznek Erdélybe egy túrát, ahova én is elmegyek, de mivel sokat voltam ott, ezért nekem ez nem kikapcsolódás, csak azért megyek, hogy együtt legyek Krisztiánnal. Annyi mindent kell a házzal csinálni, hogy bele sem merünk gondolni a pihenésbe

– mesélte Instagram-oldalán Viczián Viktória.

Bár nem jelentette ki, hogy elmarad az esküvő, de aggodalomra ad okot, hogy egy szót sem mondott a lagziról a nyári tervei között.

Somhegyi Krisztián korábban már óvatosan fogalmazott a Borsnak az esküvővel kapcsolatban (Fotó: Máté Krisztián)

Problémák az esküvővel?

Korábban Somhegyi Krisztián a Borsnak arról mesélt, hogy nem megy gördülékenyen a nagy nap szervezése.

Jelenleg szervezés alatt van a lagzi, de vannak nehézségeink. Elsősorban az étellel és a helyszínnel, ezek most a legfontosabb kérdések, viszont nem hittem, hogy ez ekkora probléma lesz. Remélem, hogy ez hamar megoldódik most már

– mondta még májusban a kollégánknak a korábbi Exatlonos.

Ezek alapján könnyen meglehet, hogy nem sikerült megoldani a problémákat és inkább elnapolták az esküvőt a fiatal szerelmesek. Azonban ezt nem lehet kézpénznek venni, mivel gyorsan fordulhat a kocka a sztárpárnál.