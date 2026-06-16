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Elmaradhat a Viczián Vikiék nyári esküvője? Egyre több a gyanús jel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors somhegyi krisztián
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 16:25
Viczián Viktóriaesküvő
Az influenszer és párja, Somhegyi Krisztián kapcsolata sok akadályon ment keresztül az elmúlt időben. Viczián Vikiék korábban szakítottak, ám az év elején újra egymásra találtak. Az esküvőt is szervezték, ám most valami probléma merülhetett fel a nagy nappal kapcsolatban.
Bors
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Viczián Viki és Somhegyi Krisztián volt a nagybetűs sztárpár sok fiatal rajongó szemében. Ezért volt akkora meglepetés, amikor tavaly bejelentették, hogy az eljegyzés után külön utakon folytatják. Pár hónapig el is tűntek a közösségi oldalakról, mivel megpróbáltak magukon dolgozni, ám idén, év elején már arról szóltak a hírek, hogy ismét egymásra találtak. Nagy volt az öröm, mivel így a nyári esküvő is megrendezésre kerülhetne.

Viczián Viki párja, Somhegyi Krisztián csak egy haveri kikapcsolódást tervez a nyárra,
Viczián Viki párja, Somhegyi Krisztián csak egy haveri kikapcsolódást tervez a nyárra (Fotó: Bors)

Viczián Viki a nyári terveiről vallott

A közösségi oldalán mesélt programjairól az influenszer, aki az esküvőt nem is említette. Azért is furcsa ez, mivel korábban nyíltan beszéltek Krisztiánnal arról, hogy a nyáron mindenképp szeretnék megtartani a nagy napot.

Szerintem nagyon sehova nem fogunk menni, maximum a Balatonra. A fiúk terveznek Erdélybe egy túrát, ahova én is elmegyek, de mivel sokat voltam ott, ezért nekem ez nem kikapcsolódás, csak azért megyek, hogy együtt legyek Krisztiánnal. Annyi mindent kell a házzal csinálni, hogy bele sem merünk gondolni a pihenésbe

– mesélte Instagram-oldalán Viczián Viktória.

Bár nem jelentette ki, hogy elmarad az esküvő, de aggodalomra ad okot, hogy egy szót sem mondott a lagziról a nyári tervei között.

Somhegyi Krisztián és Viczián Viki
Somhegyi Krisztián korábban már óvatosan fogalmazott a Borsnak az esküvővel kapcsolatban (Fotó: Máté Krisztián)

Problémák az esküvővel?

Korábban Somhegyi Krisztián a Borsnak arról mesélt, hogy nem megy gördülékenyen a nagy nap szervezése.

Jelenleg szervezés alatt van a lagzi, de vannak nehézségeink. Elsősorban az étellel és a helyszínnel, ezek most a legfontosabb kérdések, viszont nem hittem, hogy ez ekkora probléma lesz. Remélem, hogy ez hamar megoldódik most már

– mondta még májusban a kollégánknak a korábbi Exatlonos.

Ezek alapján könnyen meglehet, hogy nem sikerült megoldani a problémákat és inkább elnapolták az esküvőt a fiatal szerelmesek. Azonban ezt nem lehet kézpénznek venni, mivel gyorsan fordulhat a kocka a sztárpárnál.

 

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