Cserbenhagyás után újabb csapás érte Somhegyi Krisztiánékat: Romokban az otthonuk a lagzi előtt

A szerelmesek feje felett akkor kezdtek gyülekezni a sötét fellegek, amikor Somhegyi Krisztián barátnőjét egy felelőtlen sofőr miatt komoly, cserbenhagyásos baleset érte. Az eset nemcsak érzelmileg rázta meg a családot, de hatalmas anyagi érvágást is jelentett, hiszen Viczián Viktória kocsija használhatatlan lett, és emiatt a mindennapi megélhetése is komoly veszélybe került. Amikor már azt hitték, hogy ennél nem jöhet rosszabb, az otthoni fronton is elszabadult a pokol, pont ott, ahol a terveik szerint a meghitt, szabadtéri lagzit tartották volna.
A rajongók komolyan aggódni kezdtek, amikor Viktória egy drámai kezdetű Instagram-videóban jelentkezett be a követőinek. A fiatal híresség kendőzetlen őszinteséggel mutatta meg a csillogó Instagram-világ mögötti kőkemény és elkeserítő valóságot. Úgy tűnik, a balszerencse áradása megállíthatatlan: a házukban tönkrement a sütő, sőt, még a szagelszívó is leszakadt, ami egy esküvőre készülő háztartásban kész katasztrófa, hiszen most a ceremóniára kéne minél több pénzt félretenniük.
Mostanában azt érzem, hogy egyáltalán nem érem utol magam, bármiben belekezdek, annak sosem érek a végére, de sokszor azt mondják, hogy ilyen egy kertes ház is, az élet is. Nem kezelem túl jól azt se, hogyha valami tényleg nem úgy történik, ahogyan azt én elképzelem. De milyen fricska az élettől az, hogy gyakorlatilag most csak ez vesz körbe. Összetörték a kocsim, a kocsit javítani kell, tönkrement a sütőnk, és még sorolhatnám, hogy mennyi mindent tetőzik az elmúlt időszakban
– panaszolta láthatóan kimerülten Viczián Viktória Instagram-oldalán.
A hirtelen jött anyagi bizonytalanság a legrosszabbkor jött, hiszen a pár közös vállalkozása is éppen most vett teljesen új irányt. Teljes mértékben átálltak a dekorkészítésre és a rendezvényszervezésre, ami ugyan hatalmas lehetőség, de a kezdeti fázisban rengeteg áldozattal jár. Viktória elmondása szerint kevesen beszélnek arról, hogy ez a váltás mennyi lemondással, olykor súlyos kudarcélményekkel és persze anyagi megterheléssel jár.
Ilyen körülmények között pedig joggal merül fel a kérdés a rajongókban: vajon képesek lesznek-e így tető alá hozni a megálmodott nyári lagzit, vagy kénytelenek lesznek elhalasztani a nagy napot? Viktória mindenesetre emberfeletti erővel próbál pozitív maradni, és a kétkezi munkába menekül a stressz elől.
Ültetek, festek, gazolok. Sokszor ezek miatt is zavarba érzem magamat, mivel egyszerűen tényleg sehol nem látom a végét. Az élet az folyamatos küzdés, felállunk, hol jobb, hol rosszabb... Mivel úgyse fogja senki más helyettünk megcsinálni, akkor fogjuk fel pozitívan, hogy igenis egy gerendával beljebb vagyok
– zárta gondolatait a menyasszony.
A kérdés már csak az, hogy a felhalmozódott számlák, a romokban heverő konyha és a baleset lelki traumája után marad-e elég energiájuk és pénzük arra, hogy idén nyáron kimondják a boldogító igent?
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