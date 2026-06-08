Hírek a foci-VB-rőlRubint RékaAmbrus AttilaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Medárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Cserbenhagyás után újabb csapás érte Somhegyi Krisztiánékat: Romokban az otthonuk a lagzi előtt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 19:25
Somhegyi KriszitánViczián Viktóriaesküvő
Valóságos átoksorozat sújtja az ország egyik legkedveltebb sztárpárját, akik nemrégiben még a boldogságban úsztak, miután három hónap mosolyszünet után ismét egymásra találtak. Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória gőzerővel vetették bele magukat a nyári esküvőjük szervezésébe, ám a sors kegyetlen fricskát mutatott nekik, és most úgy tűnik, az egész ceremónia zátonyra futhat.

A szerelmesek feje felett akkor kezdtek gyülekezni a sötét fellegek, amikor Somhegyi Krisztián barátnőjét egy felelőtlen sofőr miatt komoly, cserbenhagyásos baleset érte. Az eset nemcsak érzelmileg rázta meg a családot, de hatalmas anyagi érvágást is jelentett, hiszen Viczián Viktória kocsija használhatatlan lett, és emiatt a mindennapi megélhetése is komoly veszélybe került. Amikor már azt hitték, hogy ennél nem jöhet rosszabb, az otthoni fronton is elszabadult a pokol, pont ott, ahol a terveik szerint a meghitt, szabadtéri lagzit tartották volna.

Viczián Viktória balesete miatt teljesen kikészült.
Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián idén szeretnének összeházasodni, de lehet, mindent el kell halasztaniuk (Fotó: hot! magazin / DFP)

Viczián Viktória: „Félelmetes fricska az élettől”

A rajongók komolyan aggódni kezdtek, amikor Viktória egy drámai kezdetű Instagram-videóban jelentkezett be a követőinek. A fiatal híresség kendőzetlen őszinteséggel mutatta meg a csillogó Instagram-világ mögötti kőkemény és elkeserítő valóságot. Úgy tűnik, a balszerencse áradása megállíthatatlan: a házukban tönkrement a sütő, sőt, még a szagelszívó is leszakadt, ami egy esküvőre készülő háztartásban kész katasztrófa, hiszen most a ceremóniára kéne minél több pénzt félretenniük.

Mostanában azt érzem, hogy egyáltalán nem érem utol magam, bármiben belekezdek, annak sosem érek a végére, de sokszor azt mondják, hogy ilyen egy kertes ház is, az élet is. Nem kezelem túl jól azt se, hogyha valami tényleg nem úgy történik, ahogyan azt én elképzelem. De milyen fricska az élettől az, hogy gyakorlatilag most csak ez vesz körbe. Összetörték a kocsim, a kocsit javítani kell, tönkrement a sütőnk, és még sorolhatnám, hogy mennyi mindent tetőzik az elmúlt időszakban

 – panaszolta láthatóan kimerülten Viczián Viktória Instagram-oldalán.

Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián
Tavaly márciusban jegyezték el egymást, ám decemberben a szakítás mellett döntött a pár. Azóta azonban kibékültek, és Viczián Viktória esküvőjüket már bőszen szervezi, ám a helyszínnel és az étellel kapcsolatban akadt némi nehézség, amin remélik, mihamarabb túljutnak (Fotó: Bors)

Kudarcok, anyagi kiesés és a túlélési ösztön

A hirtelen jött anyagi bizonytalanság a legrosszabbkor jött, hiszen a pár közös vállalkozása is éppen most vett teljesen új irányt. Teljes mértékben átálltak a dekorkészítésre és a rendezvényszervezésre, ami ugyan hatalmas lehetőség, de a kezdeti fázisban rengeteg áldozattal jár. Viktória elmondása szerint kevesen beszélnek arról, hogy ez a váltás mennyi lemondással, olykor súlyos kudarcélményekkel és persze anyagi megterheléssel jár.

Ilyen körülmények között pedig joggal merül fel a kérdés a rajongókban: vajon képesek lesznek-e így tető alá hozni a megálmodott nyári lagzit, vagy kénytelenek lesznek elhalasztani a nagy napot? Viktória mindenesetre emberfeletti erővel próbál pozitív maradni, és a kétkezi munkába menekül a stressz elől.

Ültetek, festek, gazolok. Sokszor ezek miatt is zavarba érzem magamat, mivel egyszerűen tényleg sehol nem látom a végét. Az élet az folyamatos küzdés, felállunk, hol jobb, hol rosszabb... Mivel úgyse fogja senki más helyettünk megcsinálni, akkor fogjuk fel pozitívan, hogy igenis egy gerendával beljebb vagyok

– zárta gondolatait a menyasszony.

A kérdés már csak az, hogy a felhalmozódott számlák, a romokban heverő konyha és a baleset lelki traumája után marad-e elég energiájuk és pénzük arra, hogy idén nyáron kimondják a boldogító igent?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu