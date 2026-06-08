Cserbenhagyás után újabb csapás érte Somhegyi Krisztiánékat: Romokban az otthonuk a lagzi előtt

A szerelmesek feje felett akkor kezdtek gyülekezni a sötét fellegek, amikor Somhegyi Krisztián barátnőjét egy felelőtlen sofőr miatt komoly, cserbenhagyásos baleset érte. Az eset nemcsak érzelmileg rázta meg a családot, de hatalmas anyagi érvágást is jelentett, hiszen Viczián Viktória kocsija használhatatlan lett, és emiatt a mindennapi megélhetése is komoly veszélybe került. Amikor már azt hitték, hogy ennél nem jöhet rosszabb, az otthoni fronton is elszabadult a pokol, pont ott, ahol a terveik szerint a meghitt, szabadtéri lagzit tartották volna.

Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián idén szeretnének összeházasodni, de lehet, mindent el kell halasztaniuk (Fotó: hot! magazin / DFP)

Viczián Viktória: „Félelmetes fricska az élettől”

A rajongók komolyan aggódni kezdtek, amikor Viktória egy drámai kezdetű Instagram-videóban jelentkezett be a követőinek. A fiatal híresség kendőzetlen őszinteséggel mutatta meg a csillogó Instagram-világ mögötti kőkemény és elkeserítő valóságot. Úgy tűnik, a balszerencse áradása megállíthatatlan: a házukban tönkrement a sütő, sőt, még a szagelszívó is leszakadt, ami egy esküvőre készülő háztartásban kész katasztrófa, hiszen most a ceremóniára kéne minél több pénzt félretenniük.

Mostanában azt érzem, hogy egyáltalán nem érem utol magam, bármiben belekezdek, annak sosem érek a végére, de sokszor azt mondják, hogy ilyen egy kertes ház is, az élet is. Nem kezelem túl jól azt se, hogyha valami tényleg nem úgy történik, ahogyan azt én elképzelem. De milyen fricska az élettől az, hogy gyakorlatilag most csak ez vesz körbe. Összetörték a kocsim, a kocsit javítani kell, tönkrement a sütőnk, és még sorolhatnám, hogy mennyi mindent tetőzik az elmúlt időszakban

– panaszolta láthatóan kimerülten Viczián Viktória Instagram-oldalán.

Tavaly márciusban jegyezték el egymást, ám decemberben a szakítás mellett döntött a pár. Azóta azonban kibékültek, és Viczián Viktória esküvőjüket már bőszen szervezi, ám a helyszínnel és az étellel kapcsolatban akadt némi nehézség, amin remélik, mihamarabb túljutnak (Fotó: Bors)

Kudarcok, anyagi kiesés és a túlélési ösztön

A hirtelen jött anyagi bizonytalanság a legrosszabbkor jött, hiszen a pár közös vállalkozása is éppen most vett teljesen új irányt. Teljes mértékben átálltak a dekorkészítésre és a rendezvényszervezésre, ami ugyan hatalmas lehetőség, de a kezdeti fázisban rengeteg áldozattal jár. Viktória elmondása szerint kevesen beszélnek arról, hogy ez a váltás mennyi lemondással, olykor súlyos kudarcélményekkel és persze anyagi megterheléssel jár.