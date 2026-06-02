Vasvári Vivien melltartó nélkül tette szebbé a napot

Az ismert modell, Vasvári Vivien az esetek többségében a családjáról posztol a közösségi oldalán, illetve rendszeresen megmutatja, hogy milyen elképesztő helyeken jár. Viszonylag rég rakott ki magáról merészebb fotókat a csinos híresség, de most ismét bevállalós kedvében volt, és ezzel mindenkinek bearanyozta a napját.

Vasvári Vivien / Fotó: KUNOS ATTILA

Vasvári Vivien most tökéletesen keverte a legújabb posztjában azt a három dolgot, amit megszoktak már tőle a hűséges követői: a híresség megmutatta, hogy éppen a meseszép Comói-tónál van Olaszországban; persze nem egyedül, hiszen vele tartott a szeretett férje is; ráadásul Vivien egy mélyen kivágott ruhát vett fel melltartó nélkül.

Egyenesen ragyog az új képein Vasvári Vivien, aki 1 milliós követőtáborral büszkélkedhet Instagramon – nem csoda, hiszen valóban fantasztikusan néz ki a megosztott fotókon.

