Tiszaújvárosi robbanás: jó hír érkezett, sokan vártak már erre

Korábban azt írták, a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül négy embert vittek kiterjedt, súlyos, másodfokú égési sérülésekkel a debreceni egyetemi égési centrumba. Egy beteget lélegeztetni kellett, de miután állapota javult, megszüntették a lélegeztetését.
A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek.
