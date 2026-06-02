Tragédia a várandóság alatt: Terhességi tünetnek hitte a mellrákot a háromgyermekes édesanya

A lancashire-i Kirsty Brunt épp a harmadik gyermekét, Phoenixet hordta a szíve alatt, amikor észrevette a baljós jelet. Mivel korábban már szoptatott, teljesen természetesnek hitte, hogy a mellei megváltoznak a terhesség alatt. Hat hét után mégis elment a vizsgálatra – teljesen egyedül, mert meg sem fordult a fejében, hogy baj lehet. Az orvosok azonban közölték: áttétes, gyógyíthatatlan mellrákja van.

Kirsty Brunt boldog kismamaként várta a babáját, miközben a szervezetében már ott tombolt a gyógyíthatatlan mellrák Fotó: GoFundMe

Úgy éreztem, vége a világnak. Egyáltalán nem aggódtam, egyedül mentem a vizsgálatra. Teljesen szürreális volt az egész, mintha valaki mással történne

– emlékezett vissza a sokkoló pillanatra az édesanya.

Halálos csapda a terhesség

A helyzetet súlyosbította, hogy Kirsty daganata hormonpozitív volt, vagyis pont az az ösztrogén táplálta, amiből egy terhes nő szervezetében rengeteg van. Minél tovább maradt terhes, annál jobb volt a babának, de annál rosszabb az anyának. Végül a 27. héten el kellett kezdenie a kemoterápiát.

Rettegtem a kezeléstől a terhesség alatt. Végig a még meg nem született gyermekem miatt aggódtam. De a nagyobb képet kellett néznem: ha nem kezelnek, a gyerekemnek hamarosan egyáltalán nem lesz anyukája

– mondta Kirsty. A kis Phoenixet végül a 36. héten, császármetszéssel hozták világra, hogy megmentsék az életét.

„Ne hagyd, hogy a te viharodtól a gyerekeid is megázzanak”

Bár a kemoterápia miatt nem szoptathatott, Kirsty és kislánya között tökéletes lett az összhang. Az anyuka megfogadta, hogy a betegség ellenére is boldog babakort biztosít a gyermekeinek.

Sosem felejtem el: anya vagyok, és csak azután rákbeteg. Olvastam egy idézetet, ami mélyen megérintett: ’ne hagyd, hogy a te viharodtól a gyerekeid is megázzanak’. Nem akartam, hogy a gyerekek megijedjenek

– magyarázta. Kirsty a kezelések alatt is ragaszkodott a reggeli és esti rutinhoz, miközben a családja és egy rákos anyukákból álló WhatsApp-csoport tartotta benne a lelket.

Nem adja fel a harcot a mellrák ellen

Az édesanya most adománygyűjtésbe kezdett, hogy olyan külföldi vagy alternatív kezeléseket is finanszírozni tudjon, amelyeket az állami egészségügy nem támogat. Időt akar nyerni a férje és a három gyermeke mellett.

Nem feküdhetek le csak úgy meghalni. Tudnom kell, hogy mindent megtettem, amit csak lehetett. Senki sem mondhatja majd rám, hogy feladtam

– jelentette ki határozottan, majd egy utolsó, fontos üzenetet küldött a nőknek:

Ha terhes vagy, vagy szoptatsz, és bármilyen szokatlan változást észlelsz a melledben, kérlek, ne intézd el annyival, hogy ez csak a terhesség vagy a hormonok miatt van!

– idézte az édesanya szavait a brit Mirror.